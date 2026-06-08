Productoras de “Toy Story 5” dicen que Taylor Swift entregó la canción de la película en un solo día

En una reciente entrevista que se compartió con la productora y codirectora de “Toy Story 5”, Lindsey Collins y Kaitlyn Harris, se compartió información sobre cómo Taylor Swift llegó a formar parte de la película que terminará con una historia que ha acompañado a varias generaciones.

Durante la conversación, Collins explica que el equipo había tenido la ilusión de contar con una canción original de Swift para esta quinta entrega. Cuando la contactaron por primera vez, se encontraron con una agenda muy complicada, pues estaba en plena gira.

Pese a ser uno de los objetivos de la producción, la agenda de la estrella pop las hizo creer que no lograrían tener una canción. Sin embargo, tiempo después tuvieron la oportunidad de enviarles una versión preliminar de la película.

Aseguran que, al verla, la cantautora pudo conectar con la historia, especialmente con el personaje de Jessie. “La canción fue un regalo porque la escribió y la entregó en tiempo récord. Prácticamente en un solo día. Y terminó siendo la canción perfecta para la película”.

La semana pasada, la canción titulada “I Knew It, I Knew You” se estrenó oficialmente en todas las plataformas digitales y el lanzamiento fue acompañado de una publicación en redes en la que Swift se muestra emocionada.

Además de ser la canción que acompaña “Toy Story 5”, también ha llamado la atención por ser el regreso de Swift a la música country, género musical con el que comenzó su carrera.

El lanzamiento no solo se centró en las plataformas digitales como Spotify o Apple Music, sino que también hizo el lanzamiento de dos vinilos de 10 pulgadas. Uno tiene forma de estrella, inspirada en la placa de sheriff de Jessie, y el otro está decorado con el sombrero vaquero rojo de Jessie. Ambos incluyen “I Knew It, I Knew You” en el lado A y la versión instrumental en el lado B.

También hicieron el lanzamiento de tres CDs de edición limitada en los que está la canción en versiones distintas. Una es la versión original que se escuchará en la película, una versión acústica y una a piano.

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