Sujeto que planeó ataque terrorista para el concierto de Taylor Swift en Austria se declara culpable

De acuerdo a los medios austriacos Kurier y Kronen Zeitung, el ciudadano que intentó realizar un siniestro ataque en el concierto de Taylor en el mes de agosto de 2024 se declaró culpable en su primera audiencia llevada a cabo este martes. Beran A., es el nombre por el que se le conoce a este hombre, al cual, por medidas de protección de privacidad internas, no se le publicó su identidad completa.

El hecho ocurrió exactamente el 7 de agosto de 2024, cuando autoridades consiguieron armamentos para realizar explosivos en un apartamento en Viena (Austria), ciudad donde se presentaría la cantante estadounidense por primera vez el día siguiente, lo que llevó a la cancelación de tres conciertos que estaban programados durante esos días.

Según las investigaciones de las autoridades, el ciudadano planificaba asesinar con un arma blanca o explosivos a todas las personas que pudiera fuera del estadio Ernst Happel, donde sería el evento, y aunque no se ha hecho público el veredicto final, podría enfrentar alrededor de 20 años de prisión tras ser el único implicado en el caso de Taylor, aunque otros dos ciudadanos planificaron ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes.

Taylor Swift quiere patentar su voz e imagen

En otro orden de ideas, la inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas con todas las herramientas que puede traer consigo. No obstante, hay artistas que no están de acuerdo con ciertos aspectos que pueden resultar un inconveniente para ellos y recientemente se dio a conocer el caso de Taylor Swift, quien envió una solicitud para patentar su voz y su imagen.

La cantante estadounidense quiere evitar la desinformación que pueda tener “relación” con ella y, por lo tanto, solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas en el país (USPTO) colocar su voz como una marca comercial. La artista envió dos muestras de audio que inician con: “Hola, soy Taylor”, las cuales fueron utilizadas para anunciar su más reciente álbum en octubre.

¿Por qué Taylor Swift tomó esta decisión?

La intérprete de “Shake It Off” luce temerosa por la creciente tendencia a acudir a las imitaciones por medio de la inteligencia artificial y el hecho viral más reciente en el que se vio involucrada ocurrió en el 2024, cuando denunció la difusión de una imagen falsa en la que afirmaban que ella apoyaba la candidatura del, ahora presidente, Donald Trump.

Tras ese hecho y nuevas experiencias, en las que no necesariamente sea ella la protagonista, la cantante decidió tomar esta decisión con el fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes por el mal uso de la IA en la ciudadanía.

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