Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el miércoles 10 de junio

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán un nuevo depósito esta semana como parte del calendario regular de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). El próximo miércoles 10 de junio corresponde el primer grupo de pagos programados para jubilados y otros beneficiarios que reciben prestaciones mensuales.

La SSA distribuye la mayoría de los pagos del Seguro Social en diferentes miércoles de cada mes, dependiendo de la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Para junio, quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes serán los primeros en recibir su depósito el miércoles 10 de junio.

¿Quiénes recibirán el pago el 10 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social, los beneficiarios cuyo cumpleaños se ubica entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago mensual el segundo miércoles de junio, que este año corresponde al 10 de junio.

Los pagos posteriores se distribuirán de la siguiente manera:

–Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: miércoles 17 de junio.

–Beneficiarios nacidos después del día 20: miércoles 24 de junio.

Casos especiales

No todos los beneficiarios siguen el calendario basado en la fecha de nacimiento.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 generalmente reciben su pago el tercer día de cada mes, salvo que la fecha coincida con un fin de semana o un día festivo.

Por otra parte, quienes reciben tanto beneficios del Seguro Social como pagos del programa Supplemental Security Income (SSI) suelen recibir el Seguro Social el día 3 de cada mes y el pago de SSI el primer día del mes.

En junio, los beneficiarios de SSI recibieron su depósito el lunes 1 de junio, que fue el primer día hábil del mes.

Cómo funciona el calendario de pagos

La Administración del Seguro Social utiliza un sistema escalonado para distribuir millones de pagos cada mes y evitar saturaciones en el sistema.

Bajo este esquema, los beneficiarios nacidos durante los primeros diez días del mes reciben sus pagos el segundo miércoles. Quienes nacieron entre el 11 y el 20 cobran el tercer miércoles, y aquellos nacidos después del día 20 reciben el depósito el cuarto miércoles del mes.

Preocupación por el futuro del programa

Mientras continúan los pagos regulares, el programa enfrenta desafíos financieros a largo plazo.

Diversos análisis señalan que el Seguro Social podría enfrentar un déficit de financiamiento tan pronto como 2032.

De no aprobarse cambios legislativos, algunos estudios estiman que los jubilados podrían enfrentar una reducción cercana al 28% en sus beneficios mensuales.

Ante esta situación, distintas organizaciones y centros de investigación han propuesto alternativas para fortalecer el fondo fiduciario del programa.

Entre ellas figura una propuesta de un centro de estudios de Washington que plantea limitar los beneficios anuales del Seguro Social a un máximo de $100,000 para ayudar a mejorar la solvencia del sistema.

Por ahora, sin embargo, los pagos continúan realizándose con normalidad y los beneficiarios pueden consultar sus fechas específicas a través de la SSA.

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