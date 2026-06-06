Seguro Social podría recortar pagos un 24% en 2032: esto perderían millones de jubilados

Millones de jubilados en Estados Unidos podrían enfrentar una reducción de hasta por una cuarta parte en sus cheques del Seguro Social a partir de 2032 si el Congreso no aprueba cambios para fortalecer las finanzas del sistema de pensiones.

Un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) advierte que, una vez agotadas las reservas del programa, los beneficios podrían reducirse automáticamente en alrededor de 24%, afectando a más de 63 millones de beneficiarios en todo el país.

La advertencia aumentó las alertas este año después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) adelantara su proyección sobre el agotamiento de los fondos fiduciarios. Según la actualización publicada en 2026, el déficit podría llegar antes de lo previsto, a fines de 2032, aumentando la preocupación en millones de trabajadores que dependen del programa para financiar su jubilación.

Si no hay ajustes legislativos, una familia que depende del Seguro Social podría perder $500 al mes, o más de $6,000 al año, a partir de 2032. El reporte del CRFB estima un recorte automático del 24% sobre 63 millones de beneficiarios, entre ellos millones de hispanos en cada uno de los estados.

La cuenta regresiva que encendió las alertas

El origen del problema es que Seguro Social lleva 16 años pagando más de lo que recauda. Las reservas han cubierto esa brecha, pero tienen un límite. Cuando se agoten, la ley federal prohíbe pagar más de lo que ingresa por impuestos sobre la nómina.

El resultado sería un recorte inmediato y universal, que en cifras del CRFB equivaldría a:

$500 menos al mes para el jubilado promedio

para el jubilado promedio $18,100 menos al año para una pareja de doble ingreso

para una pareja de doble ingreso $345,000 millones menos en beneficios anuales a nivel nacional

La legislación actual no contempla excepciones por edad, ingreso ni necesidad, por lo que todos los cheques serían recortados el mismo día.

Implicaciones nacionales de los recortes

El propio título del estudio del CRFB es contundente en su advertencia: ‘No State Spared’ (Ningún estado se salva) y los números lo confirman. El recorte estimado a cada cheque sería de entre $459 y $556 mensuales, según el estado.

California perdería $33,400 millones en beneficios en un año; Texas, $23,000 millones; Nueva York, $20,700 millones; Florida, $26,000 millones. En 40 entidades, el impacto superaría el 1% del PIB estatal.

Para la comunidad hispana, que depende del Seguro Social como fuente principal de ingresos durante el retiro y tiene menores tasas de ahorro individual, el impacto sería mucho más grave que en otros grupos demográficos.

La “puerta trasera” que promueve Bessent

Mientras estas reservas se vacían, la administración Trump busca que este tema sea discutido por la opinión pública y el Congreso. El secretario del Tesoro Scott Bessent presentó en julio de 2025 las ‘Trump Accounts’, unas nuevas cuentas de inversión de $1,000 para recién nacidos y menores de edad, que funcionarían como “una puerta trasera para privatizar el Seguro Social”, en declaraciones de las que luego intentó retractarse”.

Por su parte, el senador Ted Cruz de Texas fue más directo hace unos días en el Milken Institute Global Conference: “Las Trump Accounts son esencialmente cuentas personales del Seguro Social” y anunció que en cinco años habrá apoyo para que los trabajadores desvíen parte de sus impuestos de nómina hacia cuentas privadas.

Sin embargo, el senador Bill Cassidy de Louisiana confrontó a Bessent en el Congreso: “Esto es increíble. El fondo se está vaciando”. Bessent respondió: “En nuestro plan, el ciudadano no paga más y no recibe menos beneficios”. La tensión política alrededor del tema crece, pero ninguna solución legislativa ha logrado el consenso necesario para intentar revertir el problema.

¿Qué puedes hacer ahora para proteger tu retiro?

Ante esta incertidumbre, los expertos financieros recomiendan actuar lo antes posible, mientras el debate político se resuelve:

Revisa tu estado de cuenta en ssa.gov para verificar créditos de trabajo acumulados

en ssa.gov para verificar créditos de trabajo acumulados Calcula cuánto representa el 24% de tu beneficio actual y planea cómo cubrir esa brecha

y planea cómo cubrir esa brecha Diversifica tus ingresos de retiro : cuentas IRA, 401(k) o activos generadores de renta

: cuentas IRA, 401(k) o activos generadores de renta Lleva un seguimiento legislativo: las propuestas van desde gravar ingresos superiores a $250,000 hasta elevar la edad de retiro a 69 años

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la crisis de financiamiento para las cuentas de Seguro Social

¿El Seguro Social desaparece en 2032?

No. El programa sigue funcionando, pero solo podrá pagar el 76% de los beneficios prometidos. Habría un recorte automático del 24% si no hay reforma previa.

¿Cuándo ocurriría exactamente el recorte?

A finales de 2032, según estimaciones de CRFB y la CBO. La fecha se adelantó un año en febrero de 2026, en parte por cambios en la tributación de beneficios contemplados en propuestas legislativas recientes.

¿Los hispanos quedan más expuestos?

Sí. Estudios de AARP y UnidosUS documentan que los latinos dependen más del Seguro Social como ingreso principal en la jubilación, con menor acceso a pensiones de empleador.

¿Las Trump Accounts reemplazarán al Seguro Social?

Por ahora no. Pero el propio Bessent y el senador Cruz sugirieron que son el primer paso hacia la privatización parcial del sistema.

Conclusión

El mayor riesgo no está en 2032, sino en la acumulación de decisiones que se toman hoy. Menos personal en la SSA, cierres de oficinas, debate abierto sobre privatización y un Congreso sin acuerdo configuran un escenario donde el acceso al programa se estrecha antes de que llegue el colapso formal.

Para los jubilados hispanos, muchos sin red de seguridad alternativa, cada mes de inacción política tiene un costo que ya puede medirse en dólares.

Sigue leyendo:

– Cómo abrir una cuenta bancaria en EE.UU. sin Seguro Social

– Qué es el ITIN y para qué sirve si no tienes número de Seguro Social

– Qué sueldo debes tener para obtener el máximo pago del Seguro Social al jubilarte