Seis programas del gobierno que pueden ahorrarle más de $20,000 al año a una familia hispana

Una familia hispana de cuatro integrantes con ingresos bajos o moderados podría obtener en 2026 más de $20,000 al año en beneficios federales en rubros como ayuda para comprar alimentos, cobertura médica, asistencia para pagar servicios básicos y créditos fiscales. Sin embargo, millones de hogares elegibles nunca solicitan estos programas y dejan todo este dinero sobre la mesa, en lugar de para aliviar sus presupuestos mensuales.

El costo de no solicitar estas ayudas puede ser considerable. No inscribirse en SNAP implica perder hasta $994 mensuales en asistencia alimentaria, mientras que no calificar para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) puede traducirse en miles de dólares menos (hasta $8,046 dólares) al momento de presentar la declaración de impuestos. A esto se suman otros apoyos para salud, energía y familias con hijos que pueden aliviar significativamente el presupuesto anual.

Estos son los seis programas federales que toda familia hispana debería conocer en 2026 para reducir gastos y aprovechar los beneficios a los que podría tener derecho.

SNAP: hasta $994 al mes para comprar comida

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido simplemente como ‘cupones de alimentos’, otorga a una familia de cuatro personas hasta $994 dólares mensuales en la mayoría de los estados, según los límites vigentes para el año fiscal 2026 del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

El beneficio promedio es de aproximadamente $188 por persona al mes. Para una familia con dos adultos y dos hijos, la ayuda puede escalar a más de $750 mensuales, o cerca de $9,000 anuales.

Para solicitarlo, necesitas contactar la oficina estatal de SNAP o ingresar en usa.gov en español. El proceso puede hacerse en línea en la mayoría de los estados.

EITC: hasta $8,046 en la declaración de impuestos

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) es uno de los beneficios fiscales más importantes disponibles para familias trabajadoras de bajos ingresos, y es completamente reembolsable. Si el crédito supera lo que debes en impuestos, el gobierno te devuelve la diferencia en efectivo.

Para el año fiscal 2025, el monto máximo es de $8,046 dólares para familias con tres o más hijos, según la tabla oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para familias con dos hijos, el máximo llega a $7,152 y con un hijo, a $4,328.

Los ingresos máximos para calificar en 2026 llegan hasta $70,224 para parejas casadas con tres o más hijos. Puedes consultar los requisitos y los montos de los apoyos en irs.gov/eitc.

Medicaid y CHIP: seguro médico gratuito o de bajo costo para la familia

Casi 75 millones de personas están inscritas en Medicaid y CHIP en todo el país, de acuerdo con el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, publicado en mayo de 2026. Sin embargo, una proporción significativa de la comunidad hispana sigue sin cobertura por desconocimiento o miedo.

CHIP cubre a niños cuyos padres no califican para Medicaid y tampoco pueden pagar un seguro privado. Los niños nacidos en Estados Unidos califican independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Para verificar elegibilidad e inscribirse, consulta: insurekidsnow.gov en español o llama al número de Medicaid del estado correspondiente. La inscripción está abierta todo el año.

LIHEAP: entre $200 y $1,000 para pagar la factura de energía

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a cubrir el costo de calefacción y, en algunos estados, también de refrigeración. Es un beneficio que no hay que devolver.

El monto varía por estado. En Nueva York, el programa se conoce como HEAP (Home Energy Assistance Program) y opera entre el 1 de diciembre de 2025 y finales de junio de 2026. El beneficio de calefacción 2025-2026 ya cerró. Para refrigeración, la solicitud está activa a través del 311 o access.nyc.gov.

Los beneficios regulares van desde $21 para hogares en vivienda subsidiada hasta $900 para hogares que se calientan con combustible de entrega directa (aceite, propano o queroseno), según la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del estado (OTDA).

Para gas natural o electricidad, el beneficio base es de $400. Una familia de cuatro personas puede calificar con un ingreso mensual bruto de hasta $6,680 dólares.

En Nueva Jersey, el beneficio promedio es de aproximadamente $360. A nivel nacional, el Consejo Nacional de Envejecimiento (NCOA) estima un promedio de $662 por hogar.

Para solicitarlo en Nueva York: llama al 311 o al 718-557-1399, o ingresa a access.nyc.gov en español.

Para solicitar LIHEAP, buscar la agencia local en liheap.acf.hhs.gov o llamar a los servicios sociales del condado. En la mayoría de los estados, los arrendatarios también califican.

Crédito Tributario por Hijos: hasta $2,200 por cada menor

El Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) otorga hasta $2,200 por cada hijo menor de 17 años para el año fiscal 2025, con una porción reembolsable de hasta $1,700 por niño, incluso si no se deben impuestos.

Una familia con tres hijos elegibles puede recibir hasta $6,600 de reembolso solo por este concepto. Desde el año fiscal 2026, tiene contemplado comenzar a ajustar los montos anualmente por inflación, una vez que sea aprobada la Ley ‘One Big Beautiful Bill’.

Para reclamarlo debes presentar tu declaración de impuestos con el Formulario 1040 y el Anexo 8812. Organizaciones como VITA ofrecen preparación de impuestos gratuita para familias con ingresos bajos o moderados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre apoyos para familias de recursos limitados

¿Pueden solicitar estos programas familias con integrantes indocumentados?

En la mayoría de los casos, sí, salvo SNAP y el EITC, que requieren número de Seguro Social. CHIP y Medicaid cubren a niños nacidos en EE.UU. independientemente del estatus migratorio de los padres. LIHEAP evalúa al hogar, no el estatus individual.

¿El EITC está disponible para trabajadores independientes o de plataformas digitales?

Sí. Los ingresos de trabajo por cuenta propia (conducir para aplicaciones, entregas, trabajo de limpieza) cuentan como ingreso ganado para efectos del EITC, siempre que se reporten correctamente en la declaración.

¿Cuándo es el mejor momento para solicitar SNAP?

Se puede solicitar en cualquier momento del año. La aprobación puede tardar entre 7 y 30 días según el estado. Las familias en situación de emergencia pueden calificar para beneficios acelerados en 7 días.

¿Qué pasa si ya gano un poco más del límite de ingresos?

Muchos programas tienen umbrales más amplios de lo que la mayoría cree. En SNAP, una familia de cuatro puede tener ingresos brutos de hasta 130% del nivel federal de pobreza. Para el EITC, los límites en 2026 llegan hasta $70,224 para parejas con tres hijos.

¿Estos beneficios cuentan como “carga pública” para trámites migratorios?

SNAP podría afectar trámites de residencia en ciertos casos desde los cambios de 2019. Sin embargo, WIC, CHIP, Medicaid para menores y LIHEAP no están incluidos en la lista.

Conclusión

Estos programas fueron diseñados para aliviar exactamente la presión económica que enfrentan millones de familias hispanas, pero las familias más vulnerables suelen ser las últimas en solicitarlos.

Con los cambios en curso en la política federal de 2026 (ajustes a SNAP, fin de algunos programas de reunificación familiar, vencimiento de subsidios ampliados de salud), el acceso a estos beneficios puede volverse más complejo todavía. Quien actúe hoy tiene más opciones que quienes esperan a que el panorama económico se aclare.

Sigue leyendo:

– 5 beneficios del IRS que pueden aumentar tu reembolso y muchos no usan

– Crédito Tributario por Hijos 2026: ingresos máximos para recibir hasta $2,000 por niño

– El gasto médico en EE.UU. que puede borrar tus ahorros y cómo proteger tu dinero