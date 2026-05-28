D’Dios’s retira helados fabricados en Nueva Jersey por alérgenos no declarados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determinó que varios lotes de helados de la marca D’Dios’s Ice Pops II LLC, fabricados en Nueva Jersey, no cumplen con los parámetros de calidad y seguridad alimentaria por contener alérgenos no declarados e ingredientes en la etiqueta.

La autoridad sanitaria descubrió durante una inspección que las paletas de helado fueron elaboradas con ingredientes alérgenos como leche, nueces pecanas y pistachos, así como los colorantes Amarillo #5 y Rojo #40, los cuales no figuran en la descripción de la etiqueta.

Por esta razón, la empresa anunció el retiro voluntario del mercado de 16 sabores de paletas heladas de 3.7 oz fabricadas antes del 27 de abril de 2026 (fecha de la inspección) y distribuidas en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Connecticut.

Sabores de helado afectados por la retirada

Los productos fabricados después del 27 de abril de 2026 ya cuentan con los estándares de seguridad alimentaria y no representan ningún riesgo. Crédito: FDA | Cortesía

La empresa D’Dios’s Ice Pops II LLC inició el retiro voluntario de varios lotes distribuidos en el noreste de EE. UU. tras la inspección de las autoridades. Crédito: FDA | Cortesía

Los sabores de helado afectados son:

Coco

Fresa con leche

Arroz con leche

Mamey

Guayaba

Vainilla

Rompope

Nuez

Pistacho

Galletas y crema (Cookies and Cream)

Piña colada

Limón

Grosella

Mango

Tamarindo

Nanche

Medidas correctivas y prevención de contaminación cruzada

La inspección reveló que los procesos de fabricación existentes requerían mejoras para prevenir la contaminación cruzada con alérgenos. Ante esto, la empresa ya tomó las medidas correctivas en sus plantas para garantizar la seguridad alimentaria de toda la producción futura.

De hecho, la producción de la fábrica de helados a partir del 27 de abril de 2026 ya cumple con los parámetros de seguridad verificados por las autoridades y no está sujeta a esta retirada.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de reacciones alérgicas o enfermedad, la recomendación oficial para los compradores es verificar la información de sus productos. En caso de tener uno de los lotes afectados, se aconseja evitar su consumo y devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Para atender comentarios o dudas sobre el producto, puedes comunicarte directamente al teléfono 973-279-7900.

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