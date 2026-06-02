Riesgo de salmonela: retiran popular producto de pizza de venta en Walmart, Costco y Target

Varios lotes de pan de cinco quesos de la marca Motor City Pizza Co. están siendo retirados del mercado debido a un posible riesgo de salmonela Los panes se distribuyeron a nivel nacional, tanto en su versión individual como en el paquete doble, a lo largo de Estados Unidos en al menos 22 cadenas minoristas que incluyen gigantes como Costco, Walmart, Target y Publix.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la empresa Champion Foods LLC, con sede en New Boston, inició este retiro voluntario del mercado. La causa se debe a la posible contaminación por salmonela, ya que en su producción se utilizó un ingrediente elaborado con leche en polvo de la compañía California Dairies, la cual ya había sido retirada previamente por la misma bacteria.

“La leche en polvo retirada del mercado se suministró a un fabricante externo que provee una mezcla de condimentos utilizada en nuestra salsa de cinco quesos“, explica el comunicado oficial de la FDA.

Ante el riesgo, el fabricante realizó pruebas de laboratorio a la mezcla de condimentos antes de su uso en la producción del pan. Estas pruebas “mostraron que los lotes de condimentos dieron negativo para Salmonella”. Sin embargo, la empresa tomó la decisión de retirarlo del mercado por precaución para garantizar la seguridad alimentaria de sus clientes.

Cadenas como Costco y Walmart ya retiraron el producto de sus estantes, pero miles de lotes siguen en los hogares. Crédito: FDA | Cortesía

Lo que debes saber sobre el retiro de Motor City Pizza Co.

La FDA publicó en su sitio web las etiquetas y la información detallada de las dos variedades de panes de cinco quesos afectados en el mercado. También especificó las 22 tiendas donde se distribuyeron los lotes: Costco, Walmart, Giant Landover, Grocery Outlet, Jewel, Kroger, Schnucks, Target, C&S, Bozzuto’s, Brookshire Grocery, Meijer, Food City, KeHe, Lipari, Publix, Merchants Dis Hickory, PDI/Hy-Vee, River Valley, SpartanNash, Supervalu y UNFI.

Estos son los datos específicos del producto afectado:

Producto: Paquete individual de pan de 5 quesos

Código UPC: 8 70375 00511 1

8 70375 00511 1 Fechas de caducidad afectadas: 2/4/2027, 2/5/2027, 2/23/2027, 2/24/2027, 3/9/2027, 3/10/2027, 3/17/2027, 3/18/2027, 3/24/2027, 3/25/2027, 4/7/2027, 4/8/2027, 4/20/2027 y 4/21/2027.

Producto: Paquete de 2 panes de 5 quesos

Código UPC: 8 70375 00509 8

8 70375 00509 8 Fechas de caducidad afectadas: 2/3/2027, 2/4/2027, 2/24/2027, 2/25/2027, 3/10/2027, 3/11/2027, 3/18/2027 y 3/25/2027.

¿Qué pasa si consumo un alimento contaminado con Salmonella?

Aunque los síntomas de la infección por salmonela se pueden confundir fácilmente con otros malestares estomacales comunes, las personas sanas suelen presentar cuadros de fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Cuando un alimento está contaminado con este microorganismo, las infecciones pueden complicarse seriamente, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños pequeños, personas de salud frágil o ancianas, y cualquiera con el sistema inmunitario debilitado.

Recomendaciones para los consumidores

Dado que la fecha de caducidad de los productos abarca hasta abril de 2027, se insta a los compradores a revisar sus congeladores y refrigeradores para verificar la información de los lotes y evitar su consumo. La recomendación oficial es descartar el producto de inmediato o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

La empresa ha habilitado canales de atención directa para que los usuarios resuelvan sus dudas con Champion Foods LLC a través del correo electrónico info@motorcitypizzacompany.com.

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