Sismo en Filipinas deja al menos 19 muertos y 12 desaparecidos

Autoridades en Filipinas informaron que tras el fuerte sismo de 7.8 un total de 19 personas han fallecido y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas, mientras que el número de heridos se ubica en 134 en la isla de Mindanao, en la región sur del país.

El sismo ocurrió a las 7:37 a.m., hora local del lunes a 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias. El portavoz del equipo de Defensa Civil, Junie Castillo, precisó a las 3:00 p.m. hora local que las muertes ascendieron de 14 a 19 en un lapso de tres horas, mientras que la cifra de desaparecidos se duplicó en el mismo periodo, informó EFE.

Un policía observa un edificio abandonado que se derrumbó después de un terremoto en Matanao, provincia de Davao del Sur, Filipinas. (Foto: Nycel Basillote/ AP)

Miles de damnificados tras el sismo

De acuerdo con la evaluación inicial de Defensa Civil, al menos 10,000 familias resultaron damnificadas debido a los daños estructurales sufridos en centros comerciales, supermercados y escuelas de las localidades más cercanas al epicentro.

Entretanto, el Departamento de Educación del filipino dictó medidas para activar asistencia de emergencia en 6,224 instituciones escolares distribuidas en cinco regiones de Mindanao. La tragedia climática provocó responde la suspensión total de las actividades escolares que afectó a 3.2 millones de alumnos, coincidiendo con la fecha programada para el inicio del ciclo académico 2026-2027.

La Autoridad de Aviación Civil de Filipinas confirmó a través de su cuenta de Facebook que el aeropuerto internacional de la ciudad de General Santos suspendió la operación de 17 vuelos comerciales durante las primeras horas de la mañana.

Servicios básicos y réplicas

A raíz del sismo, se generaron cortes en el suministro de energía eléctrica y en las redes de telecomunicaciones en múltiples zonas de Mindanao. El Instituto de Vulcanología también registró más de 130 réplicas posteriores, alcanzando la mayor de ellas una magnitud de 6.7.

En consecuencia, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, precisó que los equipos de emergencia “están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas”. Finalmente, los gobiernos de Filipinas, Malasia y Japón desactivaron las alertas de tsunami que habían emitido luego del sismo preliminar.

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