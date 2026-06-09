Acusan a Departamento de Educación de NY de bloquear auditoría de contratos por $12,000 millones de dólares

El Departamento de Educación de la administración del alcalde Zohran Mamdani fue señalado este lunes por presuntamente estar “entorpeciendo” una auditoría solicitada por el Concejo Municipal de Nueva York sobre cientos de contratos públicos que en conjunto alcanzarían unos $12,000 millones de dólares.

Esto surgió después de que el Concejo pidiera en marzo una revisión integral de unos 600 acuerdos vinculados al Departamento de Energía y funcionarios de la agencia respondieron que entregar la información tomaría “meses” porque los contratos están almacenados en un sistema restringido.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, cuestionó durante una audiencia presupuestaria la explicación ofrecida por la directora de adquisiciones del DOE, Elisheba Lewi, al considerar injustificable la demora en la entrega de datos básicos, reportó New York Post.

“Son datos elementales que el departamento debería poder remitir sin obstáculos. No entiendo por qué se está complicando algo así”, dijo Menin.

“Esto debería resolverse en una hora de trabajo”, afirmó la funcionaria, quien señaló que no se trata de revisar documentos físicos, sino de compilar un archivo digital.

La administración de Mamdani había prometido durante su campaña impulsar una reforma profunda de la contratación pública e implementar auditorías al estilo de DOGE para detectar posibles gastos excesivos dentro de las agencias municipales, especialmente en el Departamento de Energía, que maneja un presupuesto cercano a los $43,000 millones de dólares.

Cinco meses después del inicio de su gestión, sin embargo, el DOE aún no ha completado ninguna auditoría de contratos. Funcionarios del área admitieron ante el Concejo que las reformas de compras públicas siguen en una fase inicial y sin un calendario definido de implementación, indicó el diario neoyorquino.

Asimismo, el Post señaló que surgió escrutinio sobre el superintendente de escuelas Kamar Samuels.

De acuerdo con información previamente publicada por el New York Post, Samuels firmó en 2023 un contrato por $180,000 dólares con un proveedor no autorizado por el Departamento de Educación mientras dirigía el Distrito 3 en Manhattan.

El acuerdo habría sido dividido en pagos de $25,000 dólares, una estructura que, según un informe del Comisionado Especial de Investigación, podría haber buscado eludir mecanismos de supervisión financiera.

En 2024, la entonces subdirectora del distrito, Mariela Graham, firmó otro contrato similar con el mismo proveedor por el mismo monto.

Durante la sesión del lunes, el presidente del Comité de Educación del Concejo, Eric Dinowitz, cuestionó a Samuels por su participación en esos acuerdos. El funcionario dijo estar arrepentido por irregularidades durante su gestión, aunque aseguró que sus decisiones estaban orientadas a ampliar oportunidades educativas.

Sigue leyendo:

• Hay 150,000 alumnos sin hogar en Nueva York: aumenta presupuesto estatal para atenderlos

• Superintendente de Nueva York envió a su hijo a escuela fundada para educar a los Rockefeller

• Excanciller de escuelas de Nueva York se une a empresa con millonarios contratos con el sistema educativo