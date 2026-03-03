Excanciller de escuelas de Nueva York se une a empresa con millonarios contratos con el sistema educativo

La excanciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Melissa Aviles-Ramos, asumió esta semana un cargo de alto nivel en HMH, una de las principales compañías educativas que mantiene contratos multimillonarios con el sistema escolar más grande del país. La información la reportó inicialmente por el Daily News y confirmó posteriormente Chalkbeat.

Aviles-Ramos comenzó a trabajar el lunes como asesora estratégica senior con el título de “ejecutiva residente en innovación y análisis”, según detalló la empresa —antes conocida como Houghton Mifflin Harcourt— en una publicación en LinkedIn.

En un mensaje difundido en esa red, la exfuncionaria señaló que fue “un honor servir a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York durante casi dos décadas” y expresó su entusiasmo por unirse a la compañía.

De acuerdo con el Daily News, HMH ha recibido $28.8 millones de dólares en lo que va del actual ejercicio fiscal mediante contratos educativos con la ciudad.

Chalkbeat agregó que el año pasado la empresa superó los $40 millones de dólares en negocios con el Departamento de Educación, según registros de la oficina del contralor municipal.

HMH ocupa un lugar central en la reforma del currículo de lectura impulsada por la administración del exalcalde Eric Adams, que obligó a las escuelas primarias a escoger entre tres programas aprobados por la ciudad. Aunque Aviles-Ramos no lanzó la iniciativa, sí estuvo a cargo de supervisarla cuando asumió como rectora en octubre de 2024.

Según Chalkbeat, el programa de HMH es obligatorio en 22 de los 32 distritos escolares de Nueva York.

En su nuevo rol, Aviles-Ramos explicó al Daily News que colaborará con superintendentes y líderes educativos de los distritos más grandes del país para profundizar en los desafíos y oportunidades de la educación K-12. “Mi función será asesora, con visión de futuro y centrada en desarrollar conocimientos sobre las mejores prácticas”, afirmó.

La exrectora subrayó que no trabajará con las Escuelas Públicas de Nueva York en ninguna capacidad y que antes de aceptar el cargo buscó orientación de la oficina de ética del sistema escolar y de la Junta de Conflictos de Intereses de la ciudad.

“Valoro esta orientación y seguiré cumpliendo con todos los requisitos éticos”, declaró, según recogió Chalkbeat.

Las normas municipales establecen que, como exjefa de una agencia, enfrenta una prohibición de dos años para comunicarse con su antigua dependencia en representación de su nuevo empleador y una restricción de por vida para intervenir en asuntos específicos que gestionó durante su mandato.

Además, la ley estatal le impide realizar trabajos tras bastidores relacionados con su antigua agencia, incluso si no comparece directamente ante ella, explicó Rachael Fauss, de Reinvent Albany, citada por el Daily News.

Jonathan Collins, profesor de ciencias políticas y educación en Teachers College de la Universidad de Columbia, dijo a Chalkbeat que el movimiento “como mínimo, debería sorprender”, dado el peso de HMH en el sistema escolar local.

Padres y docentes también expresaron críticas, y algunos acusaron a la exrectora de beneficiarse de su posición previa. “Le están pagando por los contactos y la influencia que tiene en el DOE”, afirmó Alina Lewis, madre de una escuela en Brooklyn, según Chalkbeat.

Aviles-Ramos desarrolló casi toda su carrera en el sistema educativo neoyorquino, donde comenzó como profesora de inglés en 2007 y ascendió hasta convertirse en la 32ª rectora. Permaneció en el cargo hasta diciembre de 2025, cuando el alcalde Zohran Mamdani designó a Kamar Samuels como nuevo jefe de escuelas.

