Superintendente de Nueva York envió a su hijo a escuela fundada para educar a los Rockefeller

Kamar Samuels, el superintendente escolar de Nueva York conocido por su postura crítica hacia los programas para alumnos superdotados en el sistema público de la ciudad, presuntamente envió a su hijo a una exclusiva escuela privada en Manhattan, según un reporte publicado por The New York Post.

El hijo de Samuels, actualmente de 17 años, asistió entre 2014 y 2020 a la Browning School, una academia privada para varones ubicada en Park Avenue, en el Upper East Side, de acuerdo con la información.

Según, cursó desde el jardín de infancia hasta quinto grado en esa institución y posteriormente se trasladó a una escuela secundaria pública selectiva en Manhattan. En ese período, la matrícula anual superaba los $54,000 dólares.

Samuels destaca por su historial de reformas en el sistema educativo, que incluyen la eliminación de programas para alumnos superdotados y talentosos en favor de otros modelos académicos, como el Bachillerato Internacional, durante su gestión en el Distrito 13 de Brooklyn.

Además, ha expresado públicamente su respaldo a cambios en este tipo de programas, indicó el Post. En 2021 escribió en redes sociales que su eliminación abría la oportunidad de “recrear y reinventar” el sistema educativo.

El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani también ha promovido la eliminación progresiva de programas para estudiantes superdotados en los niveles iniciales de la educación pública.

Creada para educar a los Rockefeller

La Browning School, fundada en 1888, fue creada originalmente para educar a John D. Rockefeller y a su hermano Percy.

La información ha generado críticas por una supuesta incoherencia entre su posición pública y sus decisiones personales.

Maud Maron, expresidenta del Consejo de Educación Comunitaria y candidata republicana a fiscal de distrito de Manhattan, afirmó citada por NYP que el sistema educativo público se beneficiaría si quienes lo administran enviaran a sus propios hijos a esas escuelas.

Según una fuente del Departamento de Educación citada en el reporte, Samuels habría considerado opciones privadas también para sus otros hijos, aunque no lo hizo en ese momento debido a sus aspiraciones profesionales dentro del sistema público.

Un portavoz del Departamento de Educación indicó que, durante el tiempo en que el hijo de Samuels asistió a Browning, el funcionario no residía en la ciudad de Nueva York. También defendió el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos.

“Cada familia tiene la opción de decidir a qué escuela enviar a sus hijos”, señaló el organismo, que reiteró su compromiso de mejorar la calidad de las escuelas públicas.

Samuels no ha respondido públicamente a las revelaciones.

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