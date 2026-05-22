Hay 150,000 alumnos sin hogar en Nueva York: aumenta presupuesto estatal para atenderlos

Los legisladores estatales de Nueva York están modificando la fórmula estatal de financiación a las escuelas primarias con el fin de canalizar recursos muy necesarios hacia la creciente población de alumnos sin hogar de la ciudad.

La fórmula revisada, conocida como Foundation Aid (Ayuda Fundamental), establece una nueva ponderación para los estudiantes que carecen de hogar o que se encuentran bajo el sistema de cuidado de crianza (foster care), de acuerdo con el proyecto de ley presupuestario en materia educativa aprobado el miércoles por la legislatura estatal. Asimismo, incrementa la ponderación ya existente para los alumnos que están aprendiendo inglés. En NYC uno de cada seis estudiantes de las escuelas públicas está aprendiendo inglés desde cero.

Entre la propuesta presupuestaria de la gobernadora Kathy Hochul presentada en enero, los cambios a la fórmula negociados con la legislatura estatal y los datos de matriculación más recientes, se prevé que el sistema escolar de la ciudad reciba cerca de $11,000 millones de dólares en “Ayuda Fundamental”; esto incluye un monto adicional de $538 millones, lo que representa un aumento del 5% con respecto al año pasado.

En conjunto, estos cambios canalizarán otros $143 millones de dólares en recursos estatales hacia las escuelas públicas de NYC. A lo largo de los cinco distritos hay más de 150,000 estudiantes que carecen de un lugar permanente al que puedan llamar hogar, comentó Daily News.

“Si bien aún queda trabajo por hacer para mejorar la fórmula de la ‘Ayuda Fundamental’, las actualizaciones realizadas en el presupuesto de este año nos ayudan a avanzar hacia un sistema de financiación más equitativo”, declaró en un comunicado la Coalición para una Financiación Educativa Equitativa (Coalition for Equitable Education Funding, CEEF), una alianza compuesta por más de 120 grupos defensores.

El proyecto de ley también prorroga por dos años el control del alcalde Zohran Mamdani sobre las escuelas públicas. Sin embargo, no aborda la ampliamente esperada reducción del tamaño de las clases, una medida con la que Mamdani contaba para generar ahorros presupuestarios.

El senador estatal John Liu, presidente del comité de educación de la ciudad de Nueva York, confirmó la omisión de la medida sobre el tamaño de las clases mediante un comunicado de prensa, aunque señaló que las negociaciones al respecto continúan en curso. Su portavoz indicó que él mantiene la expectativa de que la medida sea finalmente aprobada, ya sea como parte de un futuro proyecto de ley presupuestario o mediante una legislación independiente.

Durante casi dos décadas, la “Ayuda Fundamental ” -mecanismo destinado a canalizar recursos adicionales hacia los distritos escolares con poblaciones estudiantiles en situación de desventaja- no asignó fondos adicionales para los niños que residen en albergues u otras modalidades de vivienda temporal, a pesar de la evidencia que demuestra que estos alumnos requieren un mayor apoyo dentro del entorno escolar.

El año pasado casi la mitad de los estudiantes que residían en alojamientos temporales fueron considerados ausentes crónicos, y sólo un tercio demostró tener un nivel de lectura competente, según un informe publicado en abril por la organización Advocates for Children of New York (AFC). Muchos de estos alumnos deben soportar largos trayectos de traslado o cambiar de escuela, sumado al trauma que supone haber perdido sus hogares.

“Todos estos factores repercuten negativamente en su educación”, afirmó Randi Levine, directora de políticas de AFC y líder de la coalición por una financiación equitativa. “Por ello nos complace enormemente saber que los distritos escolares recibirán fondos adicionales destinados a ayudarles a satisfacer de mejor manera las necesidades educativas de los estudiantes que se encuentran en situación de falta de vivienda”.

Los legisladores establecieron el factor de ponderación para los estudiantes sin hogar en 0.12, y aumentaron el factor para los estudiantes que aprenden inglés de 0.53 a 0.6.

«Al prorrogar el control del alcalde sobre el sistema escolar y añadir factores de ponderación fundamentales a Foundation Aid para apoyar a nuestros estudiantes más vulnerables, los líderes de la ciudad y del estado han dejado claro que los estudiantes son lo primero», declaró Mamdani en un comunicado. «El Canciller (Kamar) Samuels y yo dedicaremos los próximos dos años a dar continuidad a esta labor: situar a nuestras comunidades en el centro de nuestra gestión, invertir en nuestras escuelas públicas y garantizar que cada joven neoyorquino cuente con los cimientos necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo».

«Esta financiación estatal adicional ayudará a la nueva administración municipal a alcanzar objetivos largamente anhelados para las escuelas de la ciudad de Nueva York», señaló en un comunicado el senador estatal Liu.

En paralelo, la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York podría registrar una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas: un informe elaborado para la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCA) proyecta que el sistema escolar perderá más de 153,000 estudiantes para el año escolar 2034-35, una reducción que impactará a los 5 condados y casi todos los distritos escolares de la urbe, impulsada por menos nacimientos y migración.