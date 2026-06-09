Atléticos se estrenan en Las Vegas ante Milwaukee con juego de 29 carreras

Los Atléticos se estrenaron en Las Vegas ante los Brewers de Milwaukee en un juego que terminó con 29 carreras, 34 hits y 11 cuadrangulares.

Este fue el primer juego de los Atléticos en Las Vegas, una ciudad que acogerán como propia en algunos años.

Esta es la ocasión número 18 que hay 29 carreras en un juego de Grandes Ligas y la segunda vez en los últimos 25 años. Curiosamente en 2019 y en 2026 ha terminado con victoria de los Brewers de Milwaukee.

El estadio Triple A de los Atléticos en Las Vegas ha demostrado ser un parque para bateadores. Los Atléticos sacaron siete cuadrangulares y los Brewers cuatro, siendo el primer juego con 11 jonrones desde el 4 de mayo de 2025 entre Orioles y Royals.

Los dos equipos se combinaron para emitir 16 desafíos ABS el lunes, pulverizando el récord anterior de 12 desde que ABS llegó a las Grandes Ligas al comienzo de esta temporada.

El juego tomó cuatro horas y 14 minutos, siendo el juego más largo de la temporada y el más largo desde el 26 de septiembre de 2024.

William Contreras coronó noche en Las Vegas

El venezolano William Contreras fue uno de los héroes de la jornada para Milwaukee luego de conectar un jonrón de tres carreras en el décimo inning para voltear la pizarra.

Contreras se fue de 6-3, con 3 carreras impulsadas, 1 boleto y el batazo para ganar ante los Atléticos.

Tras la jornada de este lunes, Contreras tiene un promedio de bateo de .295 con 71 hits, 6 jonrones, 42 carreras impulsadas y 37 carreras anotadas en 60 juegos esta temporada.

Jackson Chourio también aportó a la causa de Milwaukee con 3 hits en 5 turnos, una carrera impulsada y 3 anotadas.

12 jugadores vieron acción por Milwaukee y 8 conectaron al menos un imparable, mientras que por los Atléticos 9 conectaron al menos un indiscutible de 12 toleteros que vieron acción.

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