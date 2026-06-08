Estados Unidos prohibió ingreso al mejor árbitro africano para actuar en el Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no empezó y ya tiene otro episodio que genera preocupación. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por FIFA dentro del grupo de 52 colegiados para la Copa del Mundo, habría sido deportado a Turquía tras serle negado el ingreso a Estados Unidos.

Una situación que, de confirmarse, le impediría participar en el torneo que iba a representar el hito más importante de su carrera: ser el primer referee somalí en dirigir en un Mundial absoluto.

Artan recibió la insignia FIFA en 2018 y desde entonces construyó una trayectoria sólida dentro del arbitraje africano. Dirigió en las eliminatorias clasificatorias al Mundial, en la Copa Africana de Naciones y en la Liga de Campeones de la CAF, donde acumuló nueve partidos.

En total suma seis encuentros de clasificación africana para mundiales y 36 tarjetas amarillas en la Champions continental, sin registrar expulsiones directas en ninguno de esos compromisos. Números que respaldaron su designación para el torneo más importante del mundo.

Omar Artan, árbitro somalí y en la lista de árbitros para el Mundial, no ha podido entrar a Estados Unidos. Las autoridades migratorias de ese país (y también de Canadá), no permiten el ingreso de pasaportes somalíes. pic.twitter.com/16ZWU1Rw8m — Fernando Palomo ESPN®? (@fernandopalomo) June 8, 2026

Varios de estos casos

Su caso no es el único que generó complicaciones migratorias en la previa del torneo. Según reportes, delegaciones de Irak e Irán también habrían enfrentado obstáculos para ingresar a Estados Unidos de cara a la cita mundialista, lo que abre un debate sobre la gestión migratoria en un torneo que se disputa en territorio norteamericano del 11 de junio al 19 de julio.

La designación de Artan para el Mundial 2026 tenía un peso simbólico enorme. Somalia no había tenido nunca un árbitro en una Copa del Mundo absoluta y su inclusión en la lista de 52 colegiados seleccionados por FIFA representaba un hito para el arbitraje africano.

Ahora, su situación migratoria pone en duda esa participación y la FIFA todavía no se pronunció oficialmente sobre el caso ni sobre los pasos a seguir para resolverlo.

?? Coup de tonnerre avant la Coupe du Monde 2026 !



Le Somali ?? Omar Abdulkadir Artan, élu meilleur arbitre de la CAF en 2025, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain. ????



Conséquence immédiate : il ne pourra pas officier durant la compétition, malgré sa? pic.twitter.com/A2I3Q51S94 — Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 8, 2026

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