Estas sedes del Mundial 2026 podrían superar los 100 grados: las ciudades con más calor y la final en “casa”

El Mundial 2026 promete ser uno de los más espectaculares de la historia del fútbol. Será el primero con 48 selecciones, el primero organizado por tres países y el primero que se disputará en 16 ciudades diferentes. Pero además de la emoción deportiva, hay un factor que ya empieza a generar conversación entre jugadores, técnicos y aficionados: el clima.

El torneo se jugará entre junio y julio, en pleno verano del hemisferio norte. En varias sedes del sur de Estados Unidos y del norte de México, el calor puede ser intenso. En algunos días, las temperaturas superan los 95 °F (35 °C), lo que podría convertir ciertos partidos en verdaderas pruebas físicas.

Mientras tanto, en la costa este del país, Nueva York y Nueva Jersey se preparan para recibir la final del Mundial, el partido que coronará al campeón del torneo más grande del fútbol.

Las ciudades donde el calor podría ser protagonista

En varias sedes del Mundial 2026 el clima veraniego puede ser fuerte, especialmente en el sur de Estados Unidos.

Entre las ciudades donde el calor podría sentirse más se encuentran:

Dallas (Texas): Es una de las sedes donde el calor suele ser más intenso. Durante junio y julio las temperaturas máximas pueden oscilar entre 95-102 °F (35-38 °C).

Es una de las sedes donde el calor suele ser más intenso. Durante junio y julio las temperaturas máximas pueden oscilar entre 95-102 °F (35-38 °C). Houston (Texas) : El calor combinado con la humedad del Golfo de México puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor. La temperatura puede oscilar entre 93-102 °F (34-38 °C) durante los partidos.

: El calor combinado con la humedad del Golfo de México puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor. La temperatura puede oscilar entre 93-102 °F (34-38 °C) durante los partidos. Miami (Florida): Aunque las temperaturas rondan los 88-93 °F (31-34 °C), la humedad puede hacer que el clima se sienta más pesado para jugadores y aficionados.

Aunque las temperaturas rondan los 88-93 °F (31-34 °C), la humedad puede hacer que el clima se sienta más pesado para jugadores y aficionados. Atlanta (Georgia) : Los veranos suelen ser calurosos y húmedos, con máximas cercanas a 88-92 °F (31-33 °C).

: Los veranos suelen ser calurosos y húmedos, con máximas cercanas a 88-92 °F (31-33 °C). Monterrey (México): Será probablemente una de las sedes más calurosas del torneo, con temperaturas que pueden superar los 95-104 °F (35-39 °C).

Puedes ver: Cómo ganar dinero con el Mundial 2026 en Nueva York: 8 oportunidades para latinos

Las sedes con clima más agradable

No todo el Mundial se jugará bajo temperaturas extremas. Algunas ciudades tienen veranos mucho más templados.

Vancouver (Canadá): Una de las sedes más frescas, con temperaturas entre 68-73 °F (20-23 °C).

Una de las sedes más frescas, con temperaturas entre 68-73 °F (20-23 °C). Seattle (Estados Unidos) : Clima templado del Pacífico, con máximas cercanas a 70-77 °F (21-25 °C).

: Clima templado del Pacífico, con máximas cercanas a 70-77 °F (21-25 °C). San Francisco / Santa Clara (California): El aire del océano Pacífico mantiene temperaturas moderadas entre 68-75 °F (20-24 °C).

El aire del océano Pacífico mantiene temperaturas moderadas entre 68-75 °F (20-24 °C). Ciudad de México: Gracias a su altitud, suele tener temperaturas más suaves, alrededor de 72-75 °F (22-24 °C).

Nueva York se prepara para la gran final

Mientras muchas sedes se preparan para lidiar con el calor, Nueva York y Nueva Jersey ya trabajan en la organización del partido más importante del torneo.

La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, a pocos minutos de Manhattan. El estadio, hogar de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets, tiene capacidad para más de 80,000 espectadores y será el escenario donde se definirá el campeón del mundo.

Allí el clima de verano suele ubicarse cerca de 86 °F (30 °C), una temperatura alta pero más manejable que en Texas o el norte de México.

Las autoridades locales ya comenzaron a planificar un enorme operativo logístico y turístico. Se espera que cientos de miles de visitantes lleguen al área metropolitana durante los días de la final.

Entre los preparativos se incluyen:

Refuerzos en transporte público.

Eventos y fan zones para aficionados.

Medidas especiales de seguridad.

Actividades culturales en Manhattan y otras zonas de la ciudad.

La final del Mundial suele ser uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, con audiencias que superan los mil millones de espectadores.

Un Mundial con climas muy diferentes

El Mundial 2026 será también un torneo marcado por contrastes climáticos. En un mismo campeonato habrá partidos con calor intenso en Texas o México y otros con temperaturas mucho más frescas en Canadá o la costa del Pacífico.

Ese contraste obligará a las selecciones a adaptarse rápidamente a condiciones muy distintas a lo largo del torneo.

Para muchos aficionados, sin embargo, el clima será solo un detalle. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, el Mundial 2026 promete ser uno de los espectáculos deportivos más grandes de la historia.

Puedes ver:

Irán propone a la FIFA disputar sus partidos del Mundial 2026 en México en lugar de en Estados Unidos

Cómo funcionan las apuestas deportivas en Estados Unidos: guía para principiantes

Gana hasta $6,000 alquilando tu casa en Nueva York durante la Copa Mundial 2026