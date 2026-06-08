Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026
Con tres países anfitriones y un nuevo sistema de competencia que promete drama absoluto desde la fase de grupos hasta las rondas de eliminación directa
El Mundial 2026 redefine el entretenimiento deportivo con un calendario masivo que abarcará del 11 de junio al 19 de julio. La inclusión de la nueva ronda de dieciseisavos de final añade una semana extra de máxima tensión donde cualquier error significará volver a casa.
Con sedes que van desde el calor de Monterrey y Miami hasta el ambiente de Vancouver y Boston, la gestión del tiempo para los aficionados será clave. A continuación, presentamos el desglose oficial de todos los encuentros de la fase de grupos de la cita mundialista (hora del Este de EE. UU.), una herramienta indispensable para analizar los cruces y seguir la pista al próximo monarca del fútbol mundial.
Fase de Grupos: Semana 1 (Del 11 al 17 de junio)
Jueves, 11 de junio
- 3:00 PM | México vs. Sudáfrica (Grupo A) — Ciudad de México
- 10:00 PM | República de Corea vs. República Checa (Grupo A) — Guadalajara
Viernes, 12 de junio
- 3:00 PM | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) — Toronto
- 9:00 PM | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) — Los Ángeles
Sábado, 13 de junio
- 3:00 PM | Catar vs. Suiza (Grupo B) — San Francisco
- 6:00 PM | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) — New York-New Jersey
- 9:00 PM | Haití vs. Escocia (Grupo C) — Boston
- 12:00 AM (Medianoche) | Australia vs. Turquía (Grupo D) — Vancouver
Domingo, 14 de junio
- 1:00 PM | Alemania vs. Curazao (Grupo E) — Houston
- 4:00 PM | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) — Dallas
- 7:00 PM | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) — Philadelphia
- 10:00 PM | Suecia vs. Túnez (Grupo F) — Monterrey
Lunes, 15 de junio
- 12:00 PM (Mediodía) | España vs. Cabo Verde (Grupo H) — Atlanta
- 3:00 PM | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) — Seattle
- 6:00 PM | Arabia Saudí vs. Uruguay (Grupo H) — Miami
- 9:00 PM | RI de Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) — Los Ángeles
Martes, 16 de junio
- 3:00 PM | Francia vs. Senegal (Grupo I) — New York-New Jersey
- 6:00 PM | Irak vs. Noruega (Grupo I) — Boston
- 9:00 PM | Argentina vs. Argelia (Grupo J) — Kansas City
- 12:00 AM (Medianoche) | Austria vs. Jordania (Grupo J) — San Francisco
Miércoles, 17 de junio
- 1:00 PM | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) — Houston
- 4:00 PM | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) — Dallas
- 7:00 PM | Ghana vs. Panamá (Grupo L) — Toronto
- 10:00 PM | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) — Ciudad de México
Fase de Grupos: Semana 2 (Del 18 al 27 de junio)
Jueves, 18 de junio
- 12:00 PM (Mediodía) | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) — Atlanta
- 3:00 PM | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) — Los Ángeles
- 6:00 PM | Canadá vs. Catar (Grupo B) — Vancouver
- 9:00 PM | México vs. República de Corea (Grupo A) — Guadalajara
Viernes, 19 de junio
- 3:00 PM | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) — Seattle
- 6:00 PM | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) — Boston
- 9:00 PM | Brasil vs. Haití (Grupo C) — Philadelphia
- 12:00 AM (Medianoche) | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) — San Francisco
Sábado, 20 de junio
- 1:00 PM | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) — Houston
- 4:00 PM | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) — Toronto
- 10:00 PM | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) — Kansas City
- 12:00 AM (Medianoche) | Túnez vs. Japón (Grupo F) — Monterrey
Domingo, 21 de junio
- 12:00 PM (Mediodía) | España vs. Arabia Saudí (Grupo H) — Atlanta
- 3:00 PM | Bélgica vs. Irán (Grupo G) — Los Ángeles
- 6:00 PM | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) — Miami
- 9:00 PM | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) — Vancouver
Lunes, 22 de junio
- 1:00 PM | Argentina vs. Austria (Grupo J) — Dallas
- 5:00 PM | Francia vs. Irak (Grupo I) — Philadelphia
- 8:00 PM | Noruega vs. Senegal (Grupo I) — New York – New Jersey
- 11:00 PM | Jordania vs. Argelia (Grupo J) — San Francisco
Martes, 23 de junio
- 1:00 PM | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) — Houston
- 4:00 PM | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) — Boston
- 7:00 PM | Panamá vs. Croacia (Grupo L) — Toronto
- 10:00 PM | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) — Guadalajara
Miércoles, 24 de junio (Cierre de Grupos A, B y C)
- 3:00 PM | Suiza vs. Canadá (Grupo B) — Vancouver
- 3:00 PM | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B) — Seattle
- 6:00 PM | Escocia vs. Brasil (Grupo C) — Miami
- 6:00 PM | Marruecos vs. Haití (Grupo C) — Atlanta
- 9:00 PM | República Checa vs. México (Grupo A) — Ciudad de México
- 9:00 PM | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A) — Monterrey
Jueves, 25 de junio (Cierre de Grupos D, E y F)
- 4:00 PM | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) — Philadelphia
- 4:00 PM | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 7:00 PM | Japón vs. Suecia (Grupo F) — Dallas
- 7:00 PM | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) — Kansas City
- 10:00 PM | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) — Los Ángeles
- 10:00 PM | Paraguay vs. Australia (Grupo D) — San Francisco
Viernes, 26 de junio (Cierre de Grupos G, H e I)
- 3:00 PM | Noruega vs. Francia (Grupo I) — Boston
- 3:00 PM | Senegal vs. Irak (Grupo I) — Toronto
- 8:00 PM | Cabo Verde vs. Arabia Saudí (Grupo H) — Houston
- 8:00 PM | Uruguay vs. España (Grupo H) — Guadalajara
- 11:00 PM | Egipto vs. Irán (Grupo G) — Seattle
- 11:00 PM | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) — Vancouver
Sábado, 27 de junio (Cierre de Grupos J, K y L)
- 5:00 PM | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) — Nueva York Nueva Jersey
- 5:00 PM | Croacia vs. Ghana (Grupo L) — Philadelphia
- 7:30 PM | Colombia vs. Portugal (Grupo K) — Miami
- 7:30 PM | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) — Atlanta
- 10:00 PM | Argelia vs. Austria (Grupo J) — Kansas City
- 10:00 PM | Jordania vs. Argentina (Grupo J) — Dallas
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