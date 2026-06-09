Balacera diurna dentro de bus MTA dejó a un pasajero muerto en Nueva York; adolescente sospechoso

Un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un bus MTA ayer a media tarde en El Bronx (NYC).

Según la Policía de Nueva York, la víctima fue baleada en el abdomen después de confrontar a un adolescente que hablaba en voz muy alta por teléfono a bordo del bus. El menor sacó una pistola, le disparó y huyó, reportó Daily News.

El crimen sucedió en un autobús de la línea Bx36 a la altura de East Tremont Avenue y cerca de White Plains Road, alrededor de las 2:30 p.m. del lunes, según la policía. Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima de urgencia al Jacobi Medical Center, donde falleció. Su identidad no ha sido revelada.

El agresor fue visto por última vez huyendo hacia el sur por White Plains Road y aún no ha sido capturado. Según fuentes policiales vestía una camiseta blanca y portaba una pistola negra. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En mayo de 2025 una mujer fue herida por una bala perdida al intentar subir a un autobús MTA cuando un pasajero le disparó a otro en Harlem. En septiembre de 2024 un joven de 15 años fue herido de bala al bajarse de un bus MTA en medio de una pelea que se había iniciado dentro del vehículo en El Bronx (NYC). En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro menor al salir de clases, dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.