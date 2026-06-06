Crimen 10% a la baja en Nueva York a las puertas del Mundial 2026, según la policía

La delincuencia en Nueva York ha alcanzado mínimos históricos, registrándose reducciones récord en homicidios, tiroteos y víctimas de disparos, según el Departamento de Policía (NYPD).

Los delitos graves en toda la ciudad disminuyeron 10.6% en los cinco distritos y 6.5% en el Metro durante el mes de mayo, según las últimas cifras policiales.

En lo que va de año los homicidios han bajado casi 21% (102 casos frente a 129 registrados en el mismo periodo de 2025), lo que supone la cifra más baja jamás registrada para los primeros cinco meses de cualquier año, mejorando el récord anterior de 113 establecido en 2014 y 2017, destacron las autoridades.

Incluso los complejos de vivienda pública de la ciudad (NYCHA) están viviendo el año más seguro de su historia, con las cifras más bajas de homicidios, tiroteos, víctimas de disparos y robos, según estas estadísticas destacó Daily News.

“En toda nuestra ciudad NYPD está cumpliendo su misión de mantener a los neoyorquinos seguros”, declaró la comisionada Jessica Tisch, en un comunicado el 3 de junio. “Gracias a los mínimos históricos en homicidios, tiroteos y víctimas de disparos, así como al inicio de año más seguro en la vivienda pública y a la continua reducción de la delincuencia en el Metro, los neoyorquinos de todos los rincones de la ciudad se benefician de un Departamento de Policía centrado y estratégico”, afirmó.

El momento en que se produce esta tendencia a la baja no podría ser mejor, señaló Tisch, ya que Nueva York entra en los meses de verano y el cuerpo policial más grande del país se prepara para un número sin precedentes de eventos a gran escala, incluida la final NBA, la Copa Mundial FIFA y la celebración del sesquicentenario (250 años) de la nación.

Parte de este éxito se debe al despliegue policial basado en el análisis de datos, según las autoridades. El mes pasado el departamento puso en marcha su Plan de Reducción de la Violencia en Verano. Esta iniciativa despliega hasta 3,800 agentes en patrullas a pie nocturnas por 72 zonas repartidas en 40 precintos, complejos de vivienda pública y el sistema de Metro.

Además, para combatir la violencia juvenil, NYPD implementó las “Zonas de Seguridad contra la Violencia Juvenil”, centradas en las áreas donde los jóvenes corren mayor riesgo: corredores de tránsito, paradas de autobús y las rutas de ida y vuelta a la escuela. Desde el inicio del programa en septiembre de 2025 la delincuencia juvenil general en esas zonas durante el horario de despliegue policial ha disminuido casi 53%; se han registrado 185 incidentes en lo que va de año, frente a los 391 contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

“Estos logros son el resultado de un enfoque policial de precisión que se guía por los datos, combate la presencia de armas de fuego, desmantela bandas y despliega a nuestros agentes donde y cuando más se les necesita”, afirmó Tisch.

El cambio más notable parece haberse producido en El Bronx. Hasta finales de mayo ese distrito lideró la reducción de la delincuencia en la ciudad con un descenso del 11%, siendo la mayor disminución de delitos graves registrada en lo que va de año entre todos los condados.

El Bronx también experimentó la mayor reducción de toda la ciudad en el robo de vehículos, con una caída del 27% en el año, así como un descenso mensual del 15.4% en robos con violencia, del 13.7% en robos con allanamiento y del 13.1% en hurtos de gran cuantía.

Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.