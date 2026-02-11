Pasajero baleado: 1er homicidio este año en el Metro de Nueva York

Un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo ayer en un andén del Metro en El Bronx, siendo la primera víctima de homicidio en 2026 en el transporte público de Nueva York.

Según la policía, la balacera ocurrió poco antes de las 3 p.m. del martes en el andén de la estación B/D 170th St en Grand Concourse.

Los agentes de emergencia encontraron al hombre con disparos en el muslo y la ingle. Fue trasladado al Hospital Lincoln, donde lo declararon muerto. Las autoridades informaron que la víctima era conocida por la policía por frecuentar el Metro y que el tiroteo aparentemente se originó en una disputa, acotó ABC News.

Las autoridades informaron que un sospechoso, también conocido por NYPD, huyó de la estación, vestido con una chaqueta azul y una sudadera con capucha color crema. La policía estaba registrando un edificio cercano en procura de hallarlo.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

La semana pasada un hombre que se encontraba en el andén de una estación en Times Square murió dramáticamente al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas. Fue el 2do incidente fatal en menos de 24 horas, luego de que un perro fuese electrocutado el caer a las vías tras escaparse de su dueño en una estación en el Distrito Financiero.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.