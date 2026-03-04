Alumno llevó arma cargada tras niño herido con cuchillo: violencia en dos escuelas de Nueva York

Una escuela secundaria del Lower East Side de Manhattan entró en confinamiento ayer cuando agentes de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron a un alumno de 16 años que fue a clases portando un arma de fuego cargada.

Los administradores de “Cascades High School”, ubicada en Forsyth St. cerca de Stanton St., recibieron una denuncia anónima de que un adolescente tenía un arma en su poder, alrededor de las 11:15 a.m. del martes.

Cuando la escuela entró en confinamiento, la policía externa y los agentes de seguridad escolar encontraron al adolescente y lo confrontaron. Los oficiales forcejearon con el joven y lo tiraron al suelo antes de detenerlo, según informó una fuente con conocimiento del caso.

Se le encontró un arma de fuego en la cintura y fue detenido. No se reportaron heridos y no se presentaron cargos penales de inmediato, indicó Daily News. La Secundaria Cascades no cuenta con detectores de metales dentro de la escuela.

El arresto se produjo un día después de que una niña de 11 años fuese arrestada por apuñalar a un alumno de 12 dentro de su escuela secundaria en El Bronx.

Ambos habían estado discutiendo cuando la niña apuñaló a su compañero de clase con un cuchillo de cocina en “P.S./I.S. 218 Rafael Hernandez Dual Language Magnet School” en 1220 Gerard Ave. cerca de E. 167th St., alrededor de las 11 a.m. del lunes, según la Policía de Nueva York.

El herido fue trasladado al Hospital Lincoln en condición estable. La niña fue acusada de agresión siendo menor de edad y entregada a sus padres. Se espera que enfrente los cargos en el Tribunal de Familia.

En enero Josué Arturo, adolescente de 17 años, murió tras acuchillado en el cuello a media tarde en una calle cerca de su casa en Queens (NYC). También ese mes dos adolescentes -uno de ellos buscado como sospechoso en un tiroteo- fueron arrestados con minutos de separación por llevar armas a sus escuelas secundarias en la ciudad de Nueva York. En diciembre un niño de 12 años fue apuñalado, presuntamente por otro menor al salir de clases a media tarde en un parque en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 un niño de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. Luego dos adolescentes fueron arrestados por ese homicidio. En mayo de 2024 cuatro estudiantes fueron acuchillados en un lapso de pocas horas en incidentes dentro y fuera de tres escuelas en Queens, Manhattan y El Bronx. En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.