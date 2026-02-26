Crimen en alza en el Metro de Nueva York luego de cierre optimista en 2025

2026 tuvo un inicio preocupante para el sistema de transporte público de la MTA en Nueva York, ya que la delincuencia en el Metro aumentó ligeramente, aunque el número de citaciones por evasión de tarifas y otras infracciones disminuyó.

El nuevo alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, junto con otros líderes estatales y municipales, anunciaron el 6 de enero una disminución de la delincuencia en NYC y destacaron que 2025 fue el “año más seguro” en el Metro desde 2009, excluyendo los años de la pandemia.

Pero las cifras posteriores no han sido tan optimistas. Según los últimos datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los delitos graves aumentaron 6.1% el mes pasado en comparación con enero de 2025. Se registraron 174 casos en el transporte público, incluyendo violación, robo y agresión grave en enero de 2026, frente a los 164 del mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el aumento de la delincuencia no se tradujo en más arrestos ni citaciones. El mes pasado la policía realizó sólo 2,785 arrestos en el sistema de transporte público. En enero del año anterior, cuando la delincuencia era menor, se realizaron más de 2,800 arrestos, una diferencia del 3.1%.

Las citaciones de la Oficina de Adjudicación de Tránsito (TAB), relacionadas con saltar torniquetes, fumar en el Metro y otras infracciones, disminuyeron 15.6% durante el mismo período: los datos de la MTA revelaron que el mes pasado se emitieron 8,024 citaciones de la TAB, una disminución con respecto a las 9,512 emitidas en enero de 2025.

Mientras tanto, los delitos de odio antisemita aumentaron en el sistema, según las estadísticas, con ocho incidentes reportados este enero, en comparación con dos durante el mismo mes del año pasado.

A pesar de la menor cantidad de arrestos y la aplicación de la TAB, las citaciones penales -en las que los sospechosos deben comparecer ante el tribunal- aumentaron 11% el mes pasado en comparación con enero de 2025.

“Aunque hemos aumentado ligeramente en comparación con 2025, enero de 2026 fue el 5to inicio de año más bajo registrado en delitos graves en el transporte público en los últimos 20 años”, destacó la MTA en su análisis de datos de seguridad. “Nuestros esfuerzos de colaboración para combatir los patrones delictivos en nuestro sistema de transporte público han seguido mostrando resultados año tras año”.

La agencia añadió que seguirá trabajando con las fuerzas del orden en “iniciativas para mejorar la calidad de vida y el control de la delincuencia, y espera que esta tendencia a la baja continúe durante 2026”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) explicó a amNewYork que el frío influye en las fluctuaciones de la delincuencia, ya que más personas utilizan el sistema de transporte público en vez de caminar.

“La ciudad de Nueva York ha experimentado un frío récord durante las primeras siete semanas del año”, afirmó. También explicó que siete semanas (entre enero y febrero) es un período corto para indicar tendencias cambiantes. “Estamos en las primeras etapas de 2026 y utilizar este breve período de datos sobre delincuencia no sería estadísticamente preciso”, declaró el portavoz, añadiendo que el departamento desplegó policías adicionales en el sistema de transporte público a principios de febrero.

Casos graves en 2026

La delincuencia en el sistema de transporte público de NYC cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convirtió ese mes en el noviembre más seguro en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se desplomó.

Sin embargo, el crimen es constante en el Metro y buses MTA. En 2026 ya van varios fallecidos en el Metro de NYC, por violencia y frío extremo. El pasado 10 de febrero una balacera en una estación en Grand Concourse, El Bronx dejó el primer homicidio del año en el Metro de Nueva York.

Esta semana un pasajero murió tras caer entre vagones en un tren de la línea 6 en sentido Downtown en el Bajo Manhattan. Previamente este mes un hombre que se encontraba en el andén de una estación en Times Square murió dramáticamente al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas.

En enero Anton Aleshin, doctor ruso de 29 años, fue acusado de haber empujado a un bisabuelo latino contra un tren del Metro de Nueva York en movimiento en El Bronx, dejándolo gravemente herido.

En general en el Metro de NYC hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times. Además, tres personas fueron baleadas el año pasado en incidentes separados, según NYPD. Ello representó una drástica disminución con respecto a 2024, cuando 14 personas fueron víctimas de armas de fuego en el Metro de NYC.