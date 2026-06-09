Condenan a 35 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato en un andén del metro en Queens

El miembro de la pandilla MS-13, Víctor “Curioso” López, fue condenado a 35 años de prisión por su participación en el asesinato de un hombre en un andén del metro en Queens, un ataque ocurrido en 2019. Las autoridades dijeron que puso en riesgo a numerosos transeúntes en plena hora de tráfico.

La sentencia la dictó en un tribunal federal de Brooklyn la jueza LaShann DeArcy Hall tras el acuerdo de culpabilidad de López, quien en febrero de 2025 admitió cargos de crimen organizado y su responsabilidad en la muerte de Abel Mosso mediante el uso de un arma de fuego.

Además, el acusado aceptó su deportación una vez cumpla la pena.

El caso se anunció mediante un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en el que el fiscal federal Joseph Nocella Jr. destacó que el acusado recibió una condena acorde a la gravedad del crimen, cometido como una ejecución de presunto rival de pandilla en un espacio público concurrido.

Las autoridades indicaron que el ataque ocurrió el 3 de febrero de 2019 en la estación de la línea 7 del metro en Jackson Heights, Queens, cuando López y otros miembros de la MS-13 rastrearon a Mosso, a quien consideraban integrante de la pandilla rival 18th Street.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, López, Ramiro Gutiérrez, Tito Martínez Alvarenga, Emerson Martínez Lara e Ismael Santos Novoa viajaron hasta la estación Flushing-Main Street con la intención de localizar a la víctima.

“Lo vamos a matar”

Tres de ellos siguieron a Mosso dentro de un tren, mientras otros actuaban como vigilantes para alertar sobre la presencia policial. Dentro del tren, la víctima fue atacada y arrastrada hasta la plataforma de la estación Roosevelt Avenue–90th Street.

Abel Mosso. Crédito: Gofundme | Cortesía

Durante el forcejeo, el arma de fuego cambió de manos y cuando pasajeros intentaron intervenir, uno de los agresores gritó en español: “Nadie se meta. Somos la MS-13. Lo vamos a matar”.

Posteriormente, Ramiro Gutiérrez logró recuperar el arma y disparó varias veces contra Mosso en la cabeza, causándole la muerte. Tras el crimen, López habría quemado su ropa para evitar ser identificado por las autoridades.

El fiscal Nocella subrayó que el veredicto refleja el compromiso de su oficina con la persecución de la violencia de pandillas y la protección de las comunidades. “Estos casos hacen que nuestras calles sean más seguras”, afirmó.

El FBI, a través de su director asistente en Nueva York, James C. Barnacle Jr., condenó el asesinato como un acto de “desprecio total por la vida humana”, mientras que Investigaciones de Seguridad Nacional calificó el ataque como una emboscada de “depravación descarada” destinada a sembrar miedo.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, destacó la cooperación entre agencias federales y locales para desmantelar redes criminales violentas.

López es el quinto acusado sentenciado por este caso. Sus coacusados ya habían recibido penas que van desde 18 hasta 55 años de prisión por su participación en el mismo asesinato y otros delitos relacionados.

Las autoridades recordaron además que la MS-13 mantiene presencia en varias ciudades de Estados Unidos y que, desde 2010, se han logrado más de 75 condenas por homicidios vinculados a la organización en el Distrito Este de Nueva York.

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