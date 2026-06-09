Greg Bovino dice que no descarta lanzarse a la presidencia para “deportar a 106 millones de inmigrantes”

Greg Bovino, exalto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, afirmó este lunes que no descarta una posible candidatura presidencial y reiteró que su prioridad absoluta es impulsar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares en el país.

“Esta es la verdad. Mi única prioridad es deportar a los 106 millones de inmigrantes ilegales que están aquí. Eso es todo”, escribió Bovino en la red social X, en una serie de mensajes en los que dejó abierta la puerta a una eventual carrera política.

En otra publicación, el exfuncionario aclaró que sus declaraciones forman parte de una “prueba exploratoria”, aunque insistió en que su nivel de apoyo popular demuestra, según él, que las encuestas “están completamente equivocadas”.

“Todas las opciones están sobre la mesa”

Bovino, quien abandonó su cargo en la administración de Donald Trump a comienzos de este año, sostuvo que su objetivo político es “liberar a Estados Unidos de esta invasión y restaurar nuestra calidad de vida”.

“Si postularme a la presidencia es lo que se necesita para lograrlo, entonces todas las opciones están sobre la mesa. House Bovino”, escribió, añadiendo un enlace a una página web personal que, según afirmó, funciona como plataforma de apoyo a una eventual campaña.

El exfuncionario fue destituido en enero de 2026 de su cargo como comandante general de la Patrulla Fronteriza y reasignado a otro puesto en California, tras una serie de controversias internas en el área de seguridad migratoria.

Un perfil marcado por la política migratoria

Bovino es conocido por su postura de línea dura en materia migratoria y por haber defendido públicamente planes de deportación masiva durante el segundo mandato de Trump.

En sus publicaciones recientes, insistió en que el país enfrenta una “crisis” y que las medidas actuales del Departamento de Seguridad Nacional no son suficientes.

En mensajes previos, también criticó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a quien acusó de obstaculizar el trabajo de agentes federales en operaciones migratorias.

Sus declaraciones han generado fricciones dentro del debate sobre la política fronteriza, especialmente tras episodios de tensión y protestas en centros de detención migratoria en distintos estados del país.

Bovino, que tras su salida de la agencia creó su propia cuenta en X, ha mantenido una presencia constante en redes sociales defendiendo la deportación masiva como eje central de su discurso político.

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