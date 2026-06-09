Los estados más amantes de los cócteles en EE.UU. y los tragos preferidos

La cultura de los cócteles sigue ganando terreno en Estados Unidos. Desde clásicos como la Margarita y el Old Fashioned hasta opciones más modernas como el Aperol Spritz o el Espresso Martini, millones de estadounidenses recurren cada mes a internet para buscar recetas, ingredientes e inspiración para preparar bebidas en casa o descubrir nuevas tendencias.

Un nuevo estudio elaborado por Ace.com analizó las búsquedas relacionadas con cócteles en Google en los 50 estados del país. La investigación tomó en cuenta consultas sobre nombres de bebidas, recetas e ingredientes y ajustó los resultados según la población de cada estado para identificar dónde existe un mayor interés por la mixología.

Los resultados muestran que el entusiasmo por los cócteles está lejos de concentrarse únicamente en las grandes ciudades. El ranking es liderado por Hawaii, con 4,254 búsquedas mensuales relacionadas con cócteles por cada 100,000 habitantes. El estado registró 61,055 búsquedas mensuales y destacó por su fuerte preferencia por bebidas tropicales como el Mai Tai, que acumuló más de 11,500 consultas al mes.

En segundo lugar aparece Nueva York, con 4,214 búsquedas por cada 100,000 residentes. Aunque registró el volumen total más alto entre los estados mejor posicionados, con 824,748 búsquedas mensuales, su enorme población redujo ligeramente el promedio per cápita. Los términos más populares entre los neoyorquinos fueron “Cocktails”, “Margarita recipe”, “Aperol Spritz”, “Margarita” y “Old Fashioned recipe”.

Massachusetts completa el podio nacional con 4,025 búsquedas por cada 100,000 habitantes. Allí predominan las búsquedas relacionadas con recetas de Margarita y Espresso Martini, además del Aperol Spritz. El estado registró más de 281,000 búsquedas mensuales vinculadas a la coctelería.

Imagen creada con ayuda de Gemini

Los estados que más buscan cócteles

Después de Hawaii, Nueva York y Massachusetts, el resto del top 10 está integrado por Vermont, Colorado, Rhode Island, Illinois, Maine, New Hampshire y Connecticut. Llama la atención que 7 de los 10 estados pertenecen al noreste del país, lo que evidencia una fuerte afinidad regional por la cultura de los cócteles.

Vermont, cuarto en la clasificación, destacó por el interés en el Bramble, un cóctel a base de ginebra que fue la bebida más buscada en el estado. Colorado, por su parte, mostró una marcada preferencia por el Old Fashioned, la Mimosa y la Margarita. Rhode Island se inclinó por clásicos como el Cosmopolitan y el Bellini.

Illinois presentó uno de los resultados más curiosos del estudio. La búsqueda dominante fue “Three Dots and a Dash”, nombre de un famoso cóctel tiki, y también de uno de los bares más conocidos de Chicago. Mientras tanto, en Maine y New Hampshire, la Margarita encabezó las preferencias, tanto en búsquedas generales como en recetas.

Las bebidas favoritas de los estadounidenses

Más allá de las diferencias regionales, el análisis revela patrones claros a nivel nacional. La Margarita aparece repetidamente entre las bebidas más buscadas en casi todos los estados del ranking. También destacan el Aperol Spritz, el Old Fashioned y el Espresso Martini, cócteles que han experimentado un notable auge en popularidad en los últimos años.

El estudio sugiere que los estadounidenses siguen combinando tradición e innovación al momento de elegir una bebida. Mientras algunos buscan perfeccionar recetas clásicas, otros exploran tendencias más recientes impulsadas por redes sociales, bares especializados y la creciente popularidad de la coctelería casera.

Sigue leyendo:

* Ni natural ni inofensivo: por qué el tequila vuelve a quedar en la mira de los médicos

* Consumo de alcohol entre adolescentes en Nueva York: 9% por encima del promedio nacional

* Las bebidas alcohólicas que son insignia de cada estado de EE.UU.