Los trabajos de oficina que la IA está poniendo en riesgo primero en EE.UU.

Los asistentes administrativos, contables, analistas junior y empleados de atención al cliente figuran entre los trabajos de oficina más expuestos al avance de la inteligencia artificial en Estados Unidos, mientras las grandes empresas aceleran procesos de automatización para reducir costos y aumentar su productividad.

Sobre esta nueva realidad laboral, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, advirtió recientemente que “la mitad de los trabajadores de oficina en Estados Unidos literalmente serán reemplazados por la inteligencia artificial”, una proyección que se suma a estimaciones de Goldman Sachs sobre el impacto global de la IA en unos 300 millones de puestos laborales, principalmente en economías avanzadas como Europa y EE.UU.

Goldman Sachs señala que en EE.UU., la IA podría automatizar tareas que representan el 25% de todas las horas de trabajo, particularmente, lo que hacen trabajadores de entrada en sectores de conocimiento y contenido.

Para miles de familias hispanas que dependen de este tipo de empleos el riesgo es cercano: muchas empresas comienzan a reemplazar tareas repetitivas con sistemas automatizados. Perder un salario estable llega en un momento donde el costo de vida sigue elevado, la inflación alimentaria presiona el presupuesto familiar.

Los empleos de oficina con mayor riesgo de automatización

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre exposición laboral a la inteligencia artificial concluyó que los puestos de oficina y roles administrativos muestran los niveles de exposición más altos, por encima de muchos trabajos manuales y profesionales.

De acuerdo con este análisis y con estimaciones de consultoras como McKinsey, las tareas más vulnerables son aquellas que combinan:

Procesamiento de información estructurada (llenar formularios, capturar datos, revisar expedientes)

Generación de documentos estándar (reportes, minutas, correos, presentaciones)

Atención a clientes basada en guiones repetitivos (call centers, soporte de primer nivel)

En términos prácticos, los primeros puestos de oficina en riesgo son:

Asistentes administrativos y recepcionistas

Contables y auxiliares de contabilidad

Analistas junior de datos y finanzas

Personal de atención al cliente en bancos y aseguradoras

Redactores y correctores de documentos estándar

Goldman Sachs señala que los roles administrativos tienen 46% de exposición, los legales un 44% y los de arquitectura e ingeniería un 37%, mientras que la construcción apenas tiene 6%.

Qué dicen las empresas: despidos por el “potencial” de la IA

Una investigación de Harvard Business Review de febrero de 2026, basada en una encuesta a 1,006 ejecutivos, concluyó que muchas empresas ya están despidiendo trabajadores debido al potencial que tiene la IA, aunque su rendimiento actual sea mucho menor.

“La pérdida de puestos de trabajo y la ralentización de la contratación son reales, aunque las empresas sigan esperando que la IA generativa cumpla sus promesas”, indica el estudio.

El informe señala que sectores como tecnología, atención al cliente y programación concentran buena parte de los recortes vinculados al desarrollo de la IA, especialmente en posiciones de entrada y empleos sin experiencia.

Cuáles son los empleos de oficina que están en “primera línea” frente a la IA

Al combinar los datos del BID, Goldman Sachs y las declaraciones de directivos como Jim Farley, hay tres grupos de empleos de oficina según su nivel de riesgo:

Riesgo alto (gran parte de las tareas automatizables):

Asistentes administrativos

Auxiliares contables

Agentes de call center y soporte de primer nivel

Coordinadores de facturación y cobranzas

Riesgo medio (combinan tareas automatizables y funciones humanas):

Analistas de crédito y de datos

Personal de recursos humanos centrado en filtros iniciales

Ejecutivos de cuentas en marketing y publicidad

Riesgo menor (mayor peso de juicio y relación humana):

Gestores de equipos

Consultores senior

Profesionales con alta interacción cara a cara (legal, médico, educativo)

McKinsey estima que la IA podría automatizar entre el 60% y el 70% del tiempo laboral actual en muchos roles administrativos, lo que no significa necesariamente eliminar el puesto completo, pero sí reducir la necesidad de personal.

Lo que puedes hacer si trabajas en oficina hoy

Expertos en mercado laboral recomiendan a los oficinistas, incluidos miles de empleados hispanos, tres líneas de acción principales para no quedar fuera de juego:

Aprender a usar la IA como herramienta , no como amenaza: dominar redactores de texto, asistentes de datos y herramientas de automatización para aumentar productividad

, no como amenaza: dominar redactores de texto, asistentes de datos y herramientas de automatización para aumentar productividad Moverse hacia tareas menos repetitivas , que impliquen interacción con clientes, toma de decisiones y coordinación de equipos

, que impliquen interacción con clientes, toma de decisiones y coordinación de equipos Buscar certificaciones y capacitación continua en áreas de análisis, gestión de proyectos y uso avanzado de software empresarial

Un análisis de la plataforma Fluxio sobre tendencias de trabajo de oficina en 2026 advirtió que quien solo ejecuta tareas mecánicas quedará fuera del mercado, mientras que quienes sepan cooperar con la IA ganarán un valor diferencial.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos de oficina e IA

¿Qué empleos de oficina están más en riesgo inmediato por la IA?

Los estudios señalan que los primeros en la línea de riesgo son asistentes administrativos, auxiliares contables, agentes de call center y personal de soporte de primer nivel.

¿La IA va a eliminar todos los empleos de oficina?

No necesariamente. Goldman Sachs y el WEF estiman que, aunque millones de puestos desaparecerán, también se crearán nuevos roles en gestión de datos, supervisión de IA y coordinación de proyectos automatizados.

¿Qué pasa con los empleos de oficina en los bancos y aseguradoras?

Son de los más expuestos. Las entidades financieras ya usan IA para atención a clientes, revisión de documentos y detección de fraude, lo que reduce la necesidad de personal.

¿Los trabajos manuales están más protegidos que los de oficina?

En muchos casos sí. Jim Farley indicó que los trabajadores de “cuello azul” (operarios, personal de mantenimiento, técnicos) no sufrirán un impacto inmediato comparable al de los empleos administrativos.

¿Qué debería hacer un empleado hispano de oficina hoy mismo?

Revisar qué parte de su trabajo es repetitiva y automatizarla con herramientas accesibles, mientras se enfoca en tareas de coordinación, trato con clientes y resolución de problemas que la IA no cubre bien.

Conclusión

Si las empresas siguen ajustando sus plantillas en función del “potencial” de la IA más que de su rendimiento real, los empleos de oficina, en particular los más básicos, podrían enfrentar una década de inestabilidad constante.

Para la comunidad hispana, que ha encontrado en estos puestos un camino de ascenso económico y de estabilidad laboral, la disyuntiva es clara: seguir en tareas que la IA puede replicar en minutos, o usar la misma tecnología para dar el salto hacia funciones donde la decisión, la relación humana y la responsabilidad no se puedan automatizar tan fácilmente.

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