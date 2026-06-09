Nueva York abucheó a Trump en juego fallido de los Knicks; Mamdani pagó $1,000 por asistir de pie

Donald Trump fue fuertemente abucheado anoche en vivo en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York y las fiestas de calle que seguían por televisión el 3er partido de la serie final de la NBA entre el equipo local, los Knicks, y los San Antonio Spurs.

Casualidad o no, ante la presencia -separados- de Trump y el alcalde Zohran Mamdani a la larga los visitantes Spurs se impusieron 115-111 sobre los anfitriones Knicks, lo que obliga a que la serie final se extienda ahora por lo menos a un 5to partido el sábado en Texas, luego de este miércoles en NYC. Y si para entonces todavía no hay un ganador, también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio.

En días previos, también Mamdani ha sido “acusado” de darle mala suerte a los Knicks y a los NY Mets. Horas antes de asistir anoche, el alcalde reveló que había pagado $1,000 dólares por una entrada sin asiento para ver a los Knicks jugar su primer partido de las finales en casa.

El Madison Square Garden vende una cantidad limitada de entradas sin asiento, pero para estos partidos los precios se han disparado: las entradas más baratas disponibles rondan actualmente los $4,000 dólares, y los asientos más cercanos a la cancha se ofrecen en StubHub por más de $30,000 dólares. Mamdani anunció que asistiría al partido con «algunos amigos» y que compró su entrada directamente en el MSG, señaló Daily News.

La derrota de anoche puso fin a la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en los playoffs, la segunda más larga en la historia de la NBA. Los estruendosos abucheos comenzaron cuando la imagen de Trump apareció en la pantalla gigante junto al propietario de los Knicks, James Dolan, en el palco privado de éste, situado sobre la cancha, mientras sonaba el himno nacional. Las rechiflas dieron paso a vítores cuando la cámara enfocó a la estrella de los Knicks, Jalen Brunson, quien aparecía de pie en la cancha, reportó NBC News.

Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973. Trump, nativo de Nueva York, fue el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio que asistió a un partido de las finales de la NBA. Su presencia provocó esperas de dos horas o más para que los aficionados con entrada pudieran acceder al famoso recinto de Midtown Manhattan tras pasar los controles de seguridad, y además obligó a cancelar las pantallas gigantes afuera, luego de arrestos y disturbios en los partidos previos transmitidos desde Texas.

La caravana presidencial pasó junto a carteles que decían «Nadie te quiere aquí» y «Trump debe irse», mientras avanzaba desde el Bajo Manhattan por FDR Drive hacia el MSG. Otros dos carteles decían: «Juicio político. Condena. Destitución». Cuando la caravana llegó al MSG, las personas apostadas a lo largo de la calle también la abuchearon, mientras otras ondeaban banderas estadounidenses.

Donald Trump gets booed at the NBA Finals in New York City.



(via ABC) pic.twitter.com/ryUdrY8Lw2 — Variety (@Variety) June 9, 2026