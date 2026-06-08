Spurs silencian el Madison Square Garden y consiguen su primer triunfo en las Finales de NBA ante Knicks

Los San Antonio Spurs se anotaron su primera victoria en las Finales de la NBA, al superar 115-111 a los New York Knicks en un Madison Square Garden a reventar y con la presencia de Donald Trump, quien fue la noticia de la noche, debido a que fue captado aparantemente dormido.

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Los de San Antonio cortaron una racha de 13 triunfos consecutivos de los Knicks durante los playoffs del 2026.

El francés Victor Wembanyama fue la figura ofensiva de su equipo con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias; Stephon Castle anotó otros 23 y Dylan Harper ayudó con 13.

Por los derrotados, no bastaron las 32 unidades de Jalen Brunson y 28 de OG Anunoby.

El cuarto duelo de la serie será también en el Madison Square Garden el próximo miércoles a las 8:30 pm hora de la ciudad de New York.

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