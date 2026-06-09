Pizza Hut dará gratis pizzas personales este 10 de junio: así puedes obtener la tuya

Pizza Hut anunció una promoción especial para celebrar a quienes participaron en uno de sus programas más emblemáticos de fomento a la lectura. Este 10 de junio, la cadena regalará pizzas personales sin necesidad de comprar algo a cambio a clientes que conserven un distintivo muy particular relacionado con la iniciativa BOOK IT!

La oferta estará disponible el miércoles 10 de junio en sucursales participantes de Pizza Hut.

Para obtener una pizza personal gratuita, los clientes únicamente deberán presentar un botón o insignia de BOOK IT!, sin importar el año en que haya sido entregado.

La empresa confirmó que no será necesario realizar ninguna compra para canjear el beneficio.

BOOK IT! es el programa de incentivo a la lectura que Pizza Hut lanzó en 1984 para estudiantes desde preescolar hasta sexto grado de primaria.

Durante décadas, millones de niños participaron estableciendo metas mensuales de lectura y, al cumplirlas, recibían un certificado que podía intercambiarse por una pizza personal gratuita.

La iniciativa continúa vigente y actualmente incluye actividades tanto durante el ciclo escolar como en vacaciones.

De hecho, el programa de verano denominado ‘BOOK IT! Summer of Stories’ comenzó el 1 de junio y permanecerá activo hasta el 31 de agosto.

Los padres o tutores interesados en inscribir a sus hijos pueden hacerlo mediante la aplicación móvil de BOOK IT!, disponible para dispositivos Apple y Android.

El proceso incluye crear un perfil para cada estudiante, establecer metas de lectura mensuales y registrar los libros completados a lo largo del programa.

Pizza Hut señala que cada familia puede obtener hasta cinco certificados de pizza personal gratuita por mes a través de la iniciativa de verano.

Además de la promoción especial del 10 de junio, la cadena aprovechó el inicio de la temporada veraniega para lanzar un nuevo producto de tiempo limitado: la Crispy Parm Pan Pizza.

La nueva pizza incorpora queso parmesano horneado directamente en la parte exterior de la corteza para ofrecer una textura más crujiente y un sabor adicional en cada rebanada.

Como promoción de lanzamiento, Pizza Hut ofrece la versión mediana de esta pizza por $10 durante un periodo limitado.

Con esta campaña, la compañía busca rendir homenaje a varias generaciones de lectores que participaron en BOOK IT!, un programa que ha estado presente durante más de cuatro décadas y que sigue incentivando los hábitos de lectura entre niños y jóvenes.

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