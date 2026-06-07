Por qué KFC dejó de llamarse Kentucky Fried Chicken

Durante décadas, el nombre Kentucky Fried Chicken fue sinónimo de pollo frito en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Sin embargo, en 1991 la cadena decidió abandonar oficialmente ese nombre y adoptar las siglas KFC, un cambio que generó todo tipo de especulaciones y leyendas urbanas.

La transformación no se limitó al nombre. La empresa también renovó su imagen, modificó su logotipo y actualizó el diseño de sus icónicos cubos de pollo.

Según explicó en aquel momento la compañía, el objetivo era modernizar la marca y ampliar la percepción de los consumidores sobre sus productos.

Una estrategia para ir más allá del pollo frito

Cuando se anunció el cambio, el presidente de la empresa señaló que la intención era actualizar la imagen de la cadena y permitir que KFC fuera vista no solo como el restaurante favorito de pollo frito de los estadounidenses, sino como uno de los principales restaurantes de pollo en general.

La decisión coincidió con el lanzamiento de nuevas opciones de menú que buscaban atraer a consumidores más preocupados por la salud. Entre ellas se encontraban productos como pollo a la parrilla y piezas de pollo sin piel.

Al reducir el nombre a tres letras, la empresa también disminuía el protagonismo de la palabra “fried” (frito), una asociación que podía alejar a parte del público en una época en la que comenzaban a ganar fuerza las tendencias de alimentación saludable.

La expansión internacional también influyó

Otro factor importante fue el crecimiento global de la marca.

A principios de la década de 1990, la empresa aceleró su expansión en mercados internacionales, especialmente en países donde el inglés no era el idioma principal, como China.

Un nombre corto y fácil de pronunciar como KFC resultaba más práctico para posicionar la marca en distintas regiones del mundo.

De hecho, la compañía ya tenía experiencia adaptando su nombre en ciertos mercados.

En Quebec, Canadá, por ejemplo, opera bajo las siglas PFK, correspondientes a ‘Poulet Frit Kentucky’, la traducción francesa de Kentucky Fried Chicken.

La teoría relacionada con el estado de Kentucky

Una de las explicaciones más comentadas tiene que ver con cuestiones legales y de propiedad intelectual.

En 1990, el estado de Kentucky registró oficialmente el nombre del estado como marca comercial.

Algunos señalaron que esto habría obligado a la empresa a pagar por continuar utilizando el nombre completo Kentucky Fried Chicken.

Aunque la compañía nunca confirmó públicamente que esta fuera una de las razones del cambio, el hecho de que el registro ocurriera en 1990 y la transición a KFC se realizara poco después alimentó las especulaciones.

Para muchos analistas, resulta llamativo que la cadena utilizara el nombre Kentucky Fried Chicken durante casi cuatro décadas y decidiera modificarlo precisamente en ese momento.

Las leyendas urbanas que surgieron tras el cambio

La falta de una explicación única y definitiva también dio pie a rumores extravagantes.

Durante los años noventa comenzó a circular una popular leyenda urbana que afirmaba que la empresa había dejado de usar la palabra ‘chicken’ porque supuestamente criaba aves modificadas genéticamente que ya no podían ser consideradas pollos.

La historia aseguraba que estos animales tenían pechugas gigantes y múltiples patas adicionales para aumentar la producción de carne.

Según el rumor, las autoridades no permitían clasificarlos legalmente como pollos, por lo que la compañía habría optado por utilizar únicamente las siglas KFC.

Sin embargo, esa versión nunca tuvo fundamento. No existe evidencia que respalde esas afirmaciones y la historia fue desmentida repetidamente.

Un cambio impulsado por marketing y expansión

Aunque el verdadero peso de cada factor sigue siendo objeto de debate, la explicación más aceptada es que la empresa buscaba modernizar su imagen, adaptarse a nuevas tendencias de consumo y facilitar su crecimiento internacional.

Más de tres décadas después, las siglas KFC son reconocidas en todo el mundo, mientras que el antiguo nombre Kentucky Fried Chicken ha quedado principalmente como parte de la historia de una de las cadenas de comida rápida más famosas del planeta.

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