Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 9 de junio

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir a las calles de Nueva York este martes? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 5% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 11% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:26 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 75 grados Fahrenheit (22 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 88% por la mañana, 65% por la tarde y 88% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.