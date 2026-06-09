Regalarán 770 entradas para el Mundial a residentes de NJ bajo criterios específicos, anunció gobernadora Sherrill

Se distribuirán gratuitamente 770 entradas para juegos de la Copa del Mundo en MetLife a los residentes de Nueva Jersey, anunció la gobernadora Mikie Sherrill.

Las entradas serán intransferibles y se distribuirán para siete partidos de la Copa del Mundo que se jugarán en el estadio MetLife, excluyendo la final. Los asientos gratuitos se distribuirán entre residentes de Nueva Jersey de la siguiente manera:

-500 entradas para clubes de fútbol juvenil, familias de miembros de la Guardia Nacional estatal desplegados en el extranjero y personal de primera respuesta del condado Bergen (donde se ubica el estadio) que colabore en la Copa del Mundo.

-200 entradas para que la municipalidad Hackensack (la más grande del condado Bergen) las distribuya entre enfermeros de primera línea, trabajadores de la salud, pacientes pediátricos hospitalizados y niños que enfrentan enfermedades graves.

-70 entradas adicionales para personas que visiten y apoyen a pequeñas empresas locales durante la Copa del Mundo a través del programa “Welcome World Rewards”.

Quienes pertenezcan a estos grupos deben contactar directamente a sus organizaciones comunitarias para manifestar su deseo de asistir. La gobernación no ha indicado cómo serán seleccionados los asistentes entre todos quienes expresen su interés.

“Las entradas se entregarán a personas que tal vez pensaron que nunca tendrían la oportunidad de asistir a un partido de la Copa del Mundo”, comentó ABC News. Sherrill hizo el anuncio en Hackensack, donde Hackensack Meridian Health y Uber están costeando las entradas donadas.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al mundo al ‘Garden State’ (Estado Jardín) para la Copa del Mundo que comienza esta semana y de estar en el centro mismo de las festividades; pero queremos que la experiencia, ante todo, sea accesible y asequible para la mayor cantidad posible de habitantes de Nueva Jersey”, dijo la gobernadora Sherrill en un comunicado. “Quiero agradecer al Comité Anfitrión, a Uber y a Hackensack Meridian Health por proporcionar más de 750 entradas gratuitas a los residentes de Nueva Jersey que merecen una oportunidad única en la vida de asistir a estos partidos. Siempre lucharé para garantizar que ningún habitante de Nueva Jersey se quede atrás”.

Esta iniciativa del estado Nueva Jersey surge después de que el alcalde Zohran Mamdani anunciara el mes pasado que se sortearían 1,000 entradas a 50 dólares para los residentes de la ciudad de Nueva York, presentándolas como las entradas más económicas disponibles. En su momento, ese anuncio despertó críticas en Nueva Jersey y reavivó viejas rencillas entre ambas zonas geográficas.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM