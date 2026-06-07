Trump abandona entrevista y llama “corrupta” a periodista de NBC

El presidente Donald Trump abandonó una entrevista con NBC tras acusar de “corrupta” a la periodista Kristen Welker y asegurar que había tenido suficiente de sus preguntas sobre fraude electoral.

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y Meet the Press es corrupta”, dijo el mandatario durante un tenso intercambio con la conductora del programa dominical de la cadena. Instantes después, dio por terminada la conversación: “Vamos a dejarlo aquí porque ya he tenido suficiente”.

La entrevista, grabada el viernes en Wisconsin y emitida este domingo, se rompió cuando Welker le pidió reiteradamente pruebas de sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades electorales.

Trump respondió insistiendo en que las elecciones presidenciales de 2020 fueron “amañadas” y sostuvo que también existe fraude en el conteo de votos de las primarias de California, aunque durante la conversación no presentó evidencias que respaldaran esas acusaciones.

“Hay pruebas tremendas, no hay más que pruebas. Las elecciones fueron amañadas”, afirmó el presidente mientras la periodista le solicitaba datos concretos.

La discusión comenzó por el fondo de compensación

Antes del enfrentamiento, Welker había preguntado a Trump sobre el fondo de $1,800 millones de dólares impulsado por su administración para compensar a personas que, según el mandatario, fueron perseguidas judicialmente durante el gobierno de Joe Biden.

La periodista le consultó específicamente si quienes fueron condenados por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 deberían recibir recursos de ese programa.

Trump evitó responder de manera categórica y aseguró que muchas de esas personas fueron perjudicadas por “policías corruptos”, por lo que consideró que merecen compensación.

Cuando Welker señaló que no existían pruebas de esas acusaciones, la conversación derivó hacia las denuncias de fraude electoral y terminó convirtiéndose en un intercambio de reproches entre ambos.

El presidente se quitó el micrófono y se marchó

Tras anunciar que no continuaría respondiendo preguntas, Trump se retiró del set y se quitó el micrófono mientras la entrevista seguía en marcha.

Según explicó posteriormente Welker, una vez finalizada la grabación NBC y el mandatario acordaron realizar una nueva entrevista en el futuro.

La cadena también indicó que la conversación sufrió varias interrupciones por problemas técnicos provocados por las fuertes lluvias registradas durante la grabación en Wisconsin.

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