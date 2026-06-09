Trump afirma que las elecciones de California están amañadas sin aportar pruebas

El presidente Donald Trump está “inventando un fraude” en las elecciones primarias de California, y es posible que se intensifiquen esas acusaciones infundadas cuando pierda más contiendas, alertan los especialistas en defensa de la democracia.

Aunque el mandatario republicano ha usado esa estrategia por años, desde su derrota en los premios Emmy cuando era una estrella de reality show hasta su derrota en los comicios presidenciales de 2020, los defensores de la integridad electoral temen que esta vez sea diferente.

“Las elecciones de California no son el problema“, indicó Omar Noureldin, vicepresidente sénior de políticas y litigios de Common Cause, un grupo de vigilancia prodemocracia. “El problema es que tenemos un presidente en la Casa Blanca que sigue mintiendo y sembrando dudas sobre las elecciones en lugar de rendir cuentas ante los votantes“.

Trump perdió el control luego de que una periodista rebatiera su último intento de sembrar dudas sobre los resultados electorales, y abandonó enojado la entrevista en el programa Meet the Press que se emitió este fin de semana.

El arrebato del presidente puso de manifiesto una característica de la estrategia de Trump cuando los resultados no le favorecen: inmediatamente los declara como un fraude, movilizando a sus seguidores y a los medios de comunicación de derecha para difundir mensajes parecidos. California es prueba más reciente e importante de su técnica en el ciclo electoral.

Los comicios de mitad de periodo de noviembre servirán de ejemplo de cómo el líder de la Casa Blanca ejercerá el poder del gobierno federal en ciudades y estados en una lucha para poder garantizar que su partido mantenga el poder.

A diferencia de 2020, cuando sus falsas afirmaciones de fraude ayudaron a preparar el terreno para un asalto dentro de las instalaciones del Capitolio luego de la victoria del ahora expresidente Joe Biden, Trump ahora cuenta con un gobierno repleto de leales, y por lo tanto negacionistas de las elecciones, que podrían no oponerse a un intento de socavar los resultados electorales.

Entre los republicanos del Congreso le quedan pocos detractores que se manifiestan abiertamente en contra de sus iniciativas. Cuenta con un ecosistema mediático de derecho dispuesto a difundir lo que el mandatario diga, así sea sin evidencias que demuestren la verdad.

“El presidente sigue inventando fraudes en las elecciones que pierde”, declaró Edgar Lin, subdirector de impacto de Protect Democracy. “Ahora está utilizando el poder federal contra el sistema electoral local de California. Es la misma táctica que siempre emplea, solo que esta vez cuenta con la influencia y los recursos federales para llevarla a cabo”.

El primer ejecutivo puso en duda varias veces los resultados de California mientras seguía el recuento de votos en el estado más poblado de la nación. En la contienda por la gobernación, se prevé que el demócrata Xavier Becerra avance a las elecciones generales, y el republicano Steve Hilton está cerca de superar al demócrata Tom Steyer en el segundo lugar.

El estado de California tiene un sistema de primarias abiertas, donde los dos candidatos más votados pasan a las elecciones generales sin importar su partido. Debido a su extensión y a que facilita el acceso al voto, el recuento de los mismos puede tardar semanas, lo que crea la fórmula perfecta para que gran parte de los republicanos, incluyendo al presidente, especulen con desinformación y falsas afirmaciones sin pruebas, informó The Guardian.

En el Estado Dorado, todos los electores elegibles reciben boletas por correo, y la mayoría vota de esa forma. Además, brinda un plazo de gracia para que las boletas lleguen tras el día de las elecciones, y concede a los votantes 22 días para corregir cualquier error, como firmas que no coincidan El sistema es muy preciso, lento pero seguro.

La semana pasada, Trump aseguró que las elecciones estatales estaban siendo investigadas por la fiscalía federal de Los Ángeles, aunque no dio detalles sobre las averiguaciones.

El Departamento de Justicia (DOJ) envió a un fiscal federal a la capital californiana a finales de la semana pasada para observar el procesamiento de las papeletas. El designado del mandatario, Bill Essayli, como primer fiscal adjunto federal para el distrito federal de California, aseveró que hay varias pesquisas en curso sobre fraude electoral, pero tampoco ofreció detalles al respecto.

En la disputa por la alcaldía de Los Ángeles, Trump aseguró que era “imposible” que el exprotagonista de un reality show, Spencer Pratt, hubiese perdido. Pratt, un republicano registrado, estaba en un principio en segundo lugar detrás de la alcaldesa demócrata Karen Bass, pero a medida que se contaban más votos, la demócrata Niyha Raman lo superó.

“Nación del Tercer Mundo”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el lunes. “¡Elecciones amañadas! Ahora se centrarán en el gran tipo Steve Hilton. No tendremos resultados hasta dentro de, posiblemente, DOS SEMANAS, según las autoridades”.

Las autoridades electorales de California trataron de explicar el proceso de recuento antes del día de las elecciones, a sabiendas de que los votantes tendrían dudas sobre el largo período de tiempo del proceso.

“California tiene un electorado numeroso”, declaró la oficina del secretario de Estado de California en un comunicado el lunes. “Con más de 23 millones de votantes registrados en 58 condados, garantizar un recuento exhaustivo y preciso requiere tiempo. Los votos pasan por numerosos pasos de verificación, que incluyen la verificación de firmas, el recuento, las auditorías y la presentación de los resultados a la Oficina del Secretario de Estado”.

Entre los defensores de la transparencia electoral, la preocupación por la democracia y los repetidos intentos de socavar los resultados y el acceso al voto, se ha mantenido alta desde que Trump asumió su segundo mandato. “Han visto las diversas maneras en que la administración está intentando por todos los medios sembrar dudas sobre nuestras elecciones”, dijo Noureldin, de Common Cause.

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