Zelensky asegura que Rusia está aislada y descarta que esté ganando la guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cree que Rusia está aislada en Europa y que la guerra en su país parece estar cambiando lentamente a su favor, debido a la pérdida de iniciativa por parte del Kremlin.

“No podemos decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí podemos decir que está perdiendo la iniciativa día tras día”, subrayó Zelensky en una entrevista con el periódico británico The Guardian publicada este martes.

En la última semana, drones ucranianos de largo alcance atacaron San Petersburgo, donde se han incendiado terminales de crudo, mientras que hubo ataques similares en Crimea ocupada.

Zelensky afirmó que el objetivo de estos ataques de largo alcance es que los residentes “sientan” lo que significa la guerra.

“La victoria en esta guerra se logrará cuando la sociedad rusa reconozca que la guerra es terrible, que es una tragedia no para alguien en algún lugar, sino para ellos mismos. Y creo que este es el impulso que necesitamos”, puntualizó.

Según Zelensky, el Kremlin está perdiendo más de 30,000 soldados al mes, de los que unos 23,000 han muerto y los otros están gravemente heridos, pero insinúa que la cifra puede ser mayor.

“En definitiva, es un número muy elevado. Significa que no están ganando la guerra”, señaló.

En su entrevista, el presidente también se refirió a la reacción del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a una carta abierta que le envió para sugerir la celebración de una reunión a fin de acabar la guerra, pero que fue rechazada y considerada “grosera” por el líder ruso.

El Guardian dice que la postura inflexible de Putin ha llevado a algunos observadores a preguntarse si está delirando o si sus comandantes le están proporcionando información errónea.

Sobre esas teorías, Zelensky opinó que son posibles, pero subrayó que “el motivo de su mentira no importa”.

Añadió que Putin ha mentido sobre la guerra desde el principio, alegando que era necesario apoderarse de territorio ucraniano para “rescatar” a los rusohablantes.

En el ámbito internacional, Rusia ha sufrido varios reveses políticos, como la derrota de Viktor Orbán en las recientes elecciones en Hungría, mientras que los intentos rusos de apoyar a candidatos prorrusos en Moldavia han fracasado.

“Están perdiendo influencia en distintos países”, afirmó Zelensky. “Están aislados dentro de Europa y también de Estados Unidos. Por lo tanto, están solos”, agregó.

El presidente ucraniano subrayó que siempre le dijo al mandatario, Donald Trump, que Putin miente y que “juega” con la administración estadounidense, y se declaró agradecido por el “firme apoyo” de Washington a su país.

El domingo, Zelensky se reunió en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes firmaron una declaración conjunta en la que se mostraron partidarios de un alto el fuego en Ucrania que tenga en cuenta los intereses europeos.

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