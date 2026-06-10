Empleado de una base naval es atacado por un tiburón en Florida

Un trabajador civil de la Base de Apoyo Naval de Panama City, Florida, sufrió heridas graves tras un ataque de tiburón cerca de un puerto deportivo perteneciente a la instalación militar, activando de inmediato los protocolos de emergencia locales.

Un reporte a través del servicio 911 alertó sobre un posible caso de ahogamiento, aunque al arribar al sitio, los equipos de bomberos y emergencias de la base confirmaron que la causa del estado del individuo fue un encuentro con un tiburón, confirmó el capitán Tristan Oliveria, comandante de la Base de Apoyo Naval de Panama City.

La víctima es un empleado civil del Centro de Guerra de Superficie Naval, informó la cadena local WMBB-TV. El ataque ocurrió mientras el hombre nadaba en el área del puerto deportivo del departamento de Moral, Bienestar y Recreación durante su horario de almuerzo.

Detalles del afectado

Personas que se encontraban en las cercanías colaboraron activamente con los equipos de rescate para asistir al lesionado antes de la llegada de los servicios médicos. El personal de salud brindó atención prehospitalaria en el lugar antes del traslado urgente al hospital HCA Florida Gulf Coast.

El capitán Tristan Oliveria informó que “el empleado se encontraba en estado crítico cuando fue trasladado al hospital”. Por razones de privacidad y debido a que el caso permanece bajo investigación activa, las autoridades no han difundido la identidad del afectado, su edad, ni la naturaleza específica de sus lesiones.

La Base de Apoyo Naval de Panama City mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Según comunicaron las autoridades, cualquier dato relevante será compartido con el público conforme avance la investigación.

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