Hegseth dice que los acusados del 11S debieron ser ejecutados hace años

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que los presuntos responsables de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001 recluidos en Guantánamo debieron haber sido ejecutados hace años, al cuestionar la prolongación de un proceso judicial que sigue sin llegar a juicio más de dos décadas después de los ataques.

“Personalmente, creo que ellos deberían haber sido ejecutados hace mucho tiempo”, declaró Hegseth al responder preguntas de la prensa durante una visita en Florida.

El jefe del Pentágono calificó de “poco práctico” el procedimiento abierto contra Khalid Sheikh Mohammed, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, acusados de haber participado en la planificación de los atentados que dejaron cerca de 3.000 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Un caso sin fecha de juicio

Los cuatro detenidos forman parte del expediente más complejo de las comisiones militares establecidas en la base naval de Guantanamo Bay Naval Base tras los ataques del 11S.

Aunque enfrentan cargos que podrían derivar en la pena de muerte, el proceso continúa estancado después de años de audiencias preliminares, apelaciones y disputas legales que han impedido fijar una fecha para el juicio.

La principal controversia gira en torno a las confesiones obtenidas tras la captura de los acusados.

Debate sobre las confesiones

Los abogados defensores sostienen que las declaraciones quedaron comprometidas debido a los métodos coercitivos y torturas empleados por la CIA durante los interrogatorios realizados en centros secretos de detención.

La fiscalía, en cambio, argumenta que los acusados ratificaron posteriormente esas confesiones de manera voluntaria ante agentes federales, por lo que deberían ser admitidas como prueba.

La decisión sobre la validez de esos testimonios es considerada uno de los principales obstáculos para que el caso avance hacia una fase de juicio.

Guantánamo mantiene 15 detenidos

La prisión de Guantánamo llegó a albergar a cerca de 780 personas desde su apertura tras los atentados de 2001.

Actualmente permanecen allí 15 detenidos, entre ellos los acusados en el caso relacionado con la planificación de los ataques del 11 de septiembre.

Las declaraciones de Hegseth se producen mientras el futuro del proceso judicial sigue sin resolverse y las comisiones militares continúan enfrentando cuestionamientos sobre su eficacia y capacidad para cerrar uno de los casos más emblemáticos de la lucha antiterrorista de Estados Unidos.

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