Hegseth anticipa “noticias importantes” sobre Venezuela en la lucha contra el narcotráfico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que en los próximos días podrían anunciarse novedades relacionadas con Venezuela y la lucha contra el narcotráfico, al asegurar que Washington cuenta ahora con un “socio” en el país sudamericano para colaborar en operaciones contra organizaciones criminales.

Durante una visita a la base naval de Guantánamo, en Cuba, Hegseth habló ante tropas estadounidenses sobre la estrategia de la Administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y las organizaciones que Washington ha catalogado como grupos terroristas.

“Muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela al respecto, ya que ahora contamos allí con un socio dispuesto a colaborar con nosotros”, afirmó el jefe del Pentágono al referirse a las operaciones antinarcóticos impulsadas por Estados Unidos en la región.

Hegseth explicó que Washington trabaja junto a gobiernos aliados de América Latina para localizar rutas de tráfico de drogas y centros de producción vinculados a organizaciones criminales. Según dijo, algunas de esas acciones se realizan públicamente y otras de forma reservada.

Recuerda la captura de Maduro

En su intervención, el funcionario también evocó la operación militar estadounidense realizada en enero en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso judicial federal en Nueva York por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

“Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE.UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos”, dijo Hegseth ante los militares.

El secretario añadió que ni las defensas aéreas de origen ruso ni los efectivos cubanos presentes en el lugar pudieron impedir la operación estadounidense.

Advertencia a Cuba

Durante la misma visita, Hegseth lanzó una advertencia al Gobierno cubano y calificó de “imprudente” cualquier intento de adquirir armamento capaz de alcanzar la base de Guantánamo o territorio estadounidense.

Según sostuvo, una decisión de ese tipo expondría a La Habana a una confrontación que “no podría soportar” debido a la superioridad militar de Estados Unidos.

Pese al tono de la advertencia, el funcionario afirmó que Washington no busca nuevos adversarios y expresó su deseo de que en el futuro pueda existir una relación amistosa con las autoridades cubanas. También señaló que el futuro de la relación bilateral dependerá tanto de Trump como de los dirigentes de la isla.

Finalmente, aseguró que el Departamento de Guerra permanecerá preparado para responder a cualquier escenario que pueda surgir en la región.

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