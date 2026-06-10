Kroger dará 100,000 helados gratis para celebrar el verano

Kroger anunció el regreso de una de sus promociones más populares para dar la bienvenida al verano: la entrega gratis de 100,000 pintas de helado a clientes en Estados Unidos.

La iniciativa coincide con el lanzamiento de una nueva colección de sabores de edición limitada inspirados en tradiciones veraniegas y estará disponible a partir del 19 de junio.

Una pinta de helado equivale a un envase de aproximadamente 473 mililitros.

La cadena de supermercados informó que la promoción forma parte de la celebración del solsticio de verano y acompañará el debut de su nueva colección ‘All-American Ice Cream Collection’, una línea de helados creada para evocar algunos de los sabores y experiencias más representativos de la temporada.

“El verano consiste en reunir a las personas para crear recuerdos que duren toda la vida, y estamos emocionados de capturar esa diversión y nostalgia a través de nuestra nueva All-American Ice Cream Collection”, afirmó Ann Reed, vicepresidenta de Our Brands de Kroger.

La ejecutiva agregó: “Nos ha encantado ver cómo los clientes regresan año tras año por sus pintas gratuitas y ahora vamos más allá que nunca regalando 100,000 pintas”.

Sabores inspirados en el verano estadounidense

La colección de edición limitada incluye tres variedades nuevas:

–Seventh Inning Swirl: helado sabor palomitas de maíz con caramelo, cacahuates praliné y remolinos de caramelo.

–Sweet As Cherry Pie: helado inspirado en el pastel de cereza, con remolinos de cereza ácida y trozos de masa.

–Banana Split Social: mezcla de helado de fresa y plátano con trozos de piña y remolinos de chocolate.

Kroger señaló que estos sabores estarán disponibles por tiempo limitado mientras duren las existencias.

Cómo obtener una pinta gratis

Los clientes interesados deberán ingresar al sitio FreeKrogerIceCream.com el viernes 19 de junio de 2026 a partir de las 12:00 p.m. hora del Este para descargar un cupón digital de un solo uso.

La promoción estará vigente únicamente mientras haya cupones disponibles.

El cupón podrá canjearse por una de las nuevas variedades de la colección All-American o por otros sabores clásicos de la marca Kroger, como Cookies ‘N Cream o Rocky Road.

La cadena indicó que los cupones podrán utilizarse desde el 19 de junio y hasta el 3 de julio en la mayoría de las tiendas pertenecientes a la familia Kroger.

Sin embargo, la promoción gratuita no estará disponible en California, Colorado, Luisiana, Tennessee, Nevada ni en las tiendas QFC.

Descuentos para quienes no alcancen un cupón

Los consumidores que no logren obtener una de las 100,000 pintas gratis todavía podrán aprovechar una promoción adicional que ofrece un descuento de $1 en la compra de dos pintas de helado de la marca Kroger.

Esta oferta también estará vigente hasta el 3 de julio en la mayoría de las tiendas participantes.

Además, Kroger anunció incentivos adicionales para los miembros de su programa de recompensas.

Entre el 10 y el 16 de junio los clientes obtendrán cuatro veces más puntos para combustible en la compra de alimentos congelados.

La misma bonificación de 4X Fuel Points estará disponible todos los viernes hasta el 26 de junio.

Más productos para la temporada

Como parte de su estrategia de verano, Kroger también presentó una nueva línea de papas fritas denominada Sizzlin’ Snack Trio Chip Collection, con sabores inspirados en parrilladas como hamburguesa con queso, chili con queso y maíz con mantequilla.

La empresa también promocionará otros productos estacionales, incluyendo sándwiches de helado Red White & Blue, hamburguesas listas para asar elaboradas con carne molida 80/20 y los nuevos muslos de pollo deshuesados Pollo Asado de la marca Private Selection.

Con estas iniciativas, Kroger busca impulsar las ventas de verano y atraer a los consumidores con promociones, productos exclusivos y recompensas para combustible durante las próximas semanas.

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