“La Casa de los Famosos 6”: Quedan definidos los cinco grandes finalistas

Este miércoles hubo una nueva eliminación en “La Casa de los Famosos 6”, la cual significó la última antes de la gran noche final. Por ende, es importante saber cuáles fueron los cinco grandes finalistas que llegaron al día 115 del reality en busca del premio mayor.

Este habitante que no recibió las votaciones necesarias para seguir en competencia en el último día se trata de Stefano Piccioni, quien fue superado en las votaciones por Josh Martínez y dejó a los “Espartanos” con dos representantes para este jueves, donde se definirá al ganador. Piccioni fue el sucesor de Curvy Zelma y Horacio Pancheri, quienes fueron la octava y el séptimo finalista.

Estos son los cinco finalistas de “La Casa de los Famosos 6”

Celinee Santos

Luis Coronel

Josh Martínez

Yoridan Martínez

Fabio Agostini

Los tres primeros de la lista final pertenecen a los “guerreros de la luz”, mientras que los dos últimos son miembros de la “resistencia”, pero un solo podrá regresar a casa con los $200.000 que se le entregarán al primer lugar del reality.

Esto dice Stefano tras abandonar el reality

“Estoy increíble; independientemente de no llegar hasta el último día, estoy orgulloso porque soy brasileño y, aunque no tengo el dominio completo de la lengua (castellana), pude llegar hasta este punto de la competencia”, comentó Stefano tras llegar al panel tras la eliminación en el penúltimo día de la competencia.

Para concluir, quien quedó como el sexto finalista de la casa agradeció a la casa productora: “La Casa de los Famosos fue una escuela para mí y para mi vida. Gracias Telemundo, gracias por todo”, expresó con mucha tranquilidad.

La noche final de “La Casa de los Famosos 6” será este jueves a través de las pantallas de Telemundo a partir de las 7:00 p.m. ET y todavía puedes seguir votando por tu habitante favorito a través la página LaCasaDeLosFamosos.com.