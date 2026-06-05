“La Casa de los Famosos 6”: Todos los detalles sobre la final del reality show de Telemundo

“La Casa de los Famosos 6”, el exitoso reality show de Telemundo, llegará a su fin el próximo jueves 11 de junio. Ese día se conocerá cuál de los ocho finalistas se convertirá en ganador de la sexta edición del reality show.

La final se transmitirá en vivo por Telemundo el próximo jueves 11 de junio a las 7pm ET/6pm CT/4pm PT.

Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo y Yoridan Martínez son las celebridades que llegaron a la recta final del reality show.

Sin embargo, esta noche y el domingo será la última ronda de eliminaciones y dos participantes saldrán de la competencia. Quienes permanezcan en la competencia se convertirán en los ocho finalistas de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos 6”.

Esta semana se conoció cuáles de los participantes se convierten en los primeros finalistas de la temporada. Los primeros finalistas confirmados de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo son Luis Coronel, Curvy Zelma, Celinee Santos y Stefano Piccioni.

El resto de los participantes se ubican en la placa de nominados y corren el riesgo de abandonar la competencia si no obtienen suficientes votos del público.

Estos son los nominados de la decimosexta semana de “La Casa de los Famosos 6”

Fabio Agostini

Yoridan Martínez

Josh Rodríguez

Verónica del Castillo

Kenny

Horacio Pancheri.

Una vez finalizada la gala del domingo 7 de junio, se abrirán las votaciones para que la audiencia elija a su famoso favorito para ganar el reality show. Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com.

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