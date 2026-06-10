Nueva York regalará 500 entradas para el Mundial 2026 a militares y rescatistas

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul anunció este miércoles una iniciativa pública para entregar 500 entradas gratuitas para los compromisos del Mundial 2026 a familias de clase trabajadora, personal de primeros auxilios y familias de militares.

Para garantizar que la experiencia sea verdaderamente sin costo, cada boleto adjudicado incluirá un pase de ida y vuelta gratuito en autobuses lanzadera (shuttle) con destino directo al Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium).

“El Mundial es uno de los mayores eventos del planeta, y no debería ser solo para aquellos que pueden permitirse la entrada más codiciada de la ciudad”, enfatizó la gobernadora Hochul durante la presentación del programa.

Con el fin de asegurar que las localidades lleguen a los sectores destinados, el gobierno estatal delegó la gestión y el reparto a través de dos prestigiosas organizaciones benéficas: Alliance of New York State YMCAs y la fundación Tunnel to Towers. El radio de cobertura abarcará la totalidad de la Ciudad de Nueva York, así como las zonas residenciales de Long Island y los condados de Westchester y Rockland.

Hace pocas semanas, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, implementó un sistema de rifas que adjudicó 1,000 boletos subsidiados a un precio de 50 dólares (con transporte terrestre gratuito incluido) exclusivamente para residentes de los cinco distritos de la Gran Manzana.

En la otra acera del río, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, confirmó ayer que su estado regalará 770 entradas para los encuentros en el MetLife Stadium. En su caso, los beneficiarios directos serán clubes de fútbol juvenil locales, personal del sector salud, niños con diagnósticos médicos complejos y ciudadanos que destaquen por su apoyo al comercio vecinal.

Gracias a estas estrategias de inclusión, los graderíos del imponente feudo de East Rutherford contarán con una nutrida y merecida representación de las comunidades que sostienen el día a día de la región anfitriona.

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