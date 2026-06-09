FIFA prepara homenaje a Maradona en la inauguración del Mundial 2026 en México

La FIFA tiene previsto realizar un homenaje especial a Diego Armando Maradona durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026, la cual se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

Este tributo al astro argentino, quien falleció en noviembre de 2020, ocurrirá en el mismo escenario donde comandó a la selección albiceleste hacia su segunda estrella mundial en 1986.

De acuerdo con información publicada por el medio brasileño Estadao, la figura de Maradona será uno de los ejes centrales del evento inaugural.

La ceremonia marcará el inicio de un torneo histórico con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. Posteriormente, se disputará el encuentro inaugural del Grupo A, donde México recibirá a Sudáfrica.

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Ils ont tous les deux remporté le Mondial à l'Estadio Azteca. ??



?? @Estadao pic.twitter.com/YaIIuEfWRS — Vibes Foot (@VibesFoot) June 9, 2026

La FIFA también homenajeará a Pelé

Durante la misma ceremonia, la FIFA también homenajeará a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que conquistó su tercer título mundial en el propio estadio Azteca.

Será la primera apertura de un Mundial sin la presencia física de Pelé, quien murió en diciembre de 2022, poco después del cierre de la Copa del Mundo en Qatar.

Según detalló Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a los campeones brasileños, mientras que Gianni Rivera, figura del equipo subcampeón de Italia y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado.

La ceremonia tendrá un momento especial para conmemorar la gesta de Brasil en la final de 1970, en la que superó a Italia por 4-1, y que consolidó al equipo comandado por Pelé como una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

El homenaje buscará resaltar el vínculo histórico entre el Azteca y los grandes protagonistas de la Copa, en la que Brasil y Argentina marcaron páginas decisivas.

La apertura en Ciudad de México será la primera de tres ceremonias inaugurales que distinguirán a este Mundial. La FIFA organizó un formato inédito, con un evento inaugural en cada país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá.

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