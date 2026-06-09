ICE y restricción de visas “es lo opuesto a un Mundial”: alcalde Mamdani de Nueva York critica a Trump

Al anunciar que la final podrá ser vista en un evento masivo gratuito en Central Park el 19 de julio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó duramente el papel del mandatario Donald Trump en relación con el Mundial 2026, señalando que los jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados que llegan para el torneo se topan con su política migratoria de línea dura.

En particular el alcalde expresó su preocupación por la denegación de visados ​​a periodistas de países clasificados para el torneo que figuran en la lista de restricciones de viaje de la Casa Blanca, así como por el rechazo de visados ​​a entrenadores y a determinadas selecciones extranjeras.

“Esto es totalmente opuesto a la esencia de este torneo”, afirmó Mamdani ayer, citado por Daily News. “Si ni siquiera podemos permitir que los jugadores, los equipos y los periodistas que los cubren vengan a este país, surge una interrogante mayor sobre nuestro compromiso con el espíritu de esta competición”.

Mamdani hizo estas declaraciones al anunciar que el Great Lawn de Central Park acogerá a más de 50,000 aficionados en la final del 19 de julio a celebrarse al otro lado del río Hudson, en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Las entradas se asignarán mediante un sistema de sorteo.

Mientras los aficionados afuera de EE.UU. han enfrentado dificultades para asistir a la Copa del Mundo, los seguidores del fútbol residentes en el país también han expresado su inquietud ante la posibilidad de una presencia de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) dentro o en los alrededores de los estadios.

Las declaraciones del alcalde de Nueva York se dieron horas después de que Tom Homan, el funcionario encargado de la política fronteriza de Trump, anunciara que había revisado un plan para desplegar más oficiales del ICE en la ciudad de Nueva York y ampliar la presencia de la agencia en la urbe.

“Le hice una promesa: van a ver más agentes del ICE de los que jamás hayan visto en la ciudad de Nueva York, y eso va a suceder”, declaró el “zar fronterizo” en una entrevista con Fox News. “Acabo de revisar un plan operativo”, agregó.

Al anuncio ayer en Central Park asistieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la gobernadora Kathy Hochul; George Weah, ex futbolista y ex presidente de Liberia; y las leyendas del fútbol Roberto Baggio y Christian “Bobo” Vieri.

En paralelo, los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey están investigando la venta de entradas a precios exorbitantes para los juegos en MetLife. Infantino ha sido criticado por su gestión del torneo de fútbol -incluso por Mamdani durante su campaña electoral en 2025- debido a la aplicación de precios dinámicos y a su escasa intervención para frenar o ralentizar el mercado de reventa, lo que disparó los precios de las entradas, así como por su actitud “complaciente” hacia Trump en la planificación del torneo.

Las últimas críticas de Mamdani a Trump son parte de una dinámica compleja que ambos mantienen y que también incluye alabanzas y sonrisas que muchos critican. Anoche ambos asistieron al juego de los Knicks en las finales NBA en el Madison Square Garden, pero de manera separada.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM