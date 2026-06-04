Russell Wilson anuncia su retiro de la NFL para ser comentarista deportivo

El quarterback de New York Giants, Russell Wilson, anunció el pasado miércoles su retiro como jugador profesional para asumir un nuevo rol en CBS Sports.

El veterano de 37 años dio a conocer la noticia a través de un video en redes sociales donde recopila los mejores momentos de su carrera y termina por anunciar su nuevo rol como comentarista.

“Al entrar en este nuevo capítulo con CBS Sports y ‘The NFL Today’, estoy tan bendecido de poder seguir haciendo lo que más amo: estar cerca del mejor juego del mundo”, dijo.

Russell Wilson anunció su nuevo rumbo profesional apenas dos días después de que saliera a la luz que estaba cerrando un acuerdo para integrarse como analista en el programa previo a los partidos de la NFL que transmite CBS los domingos.

Su carrera empezó en 2012 cuando llegó a la liga como selección de tercera ronda y, aun siendo novato, se quedó con la titularidad de los Seahawks. Un año más tarde ya estaba guiando al equipo al campeonato.

A lo largo de una década en Seattle fue elegido diez veces al Pro Bowl. Su rendimiento cayó tras su llegada a los Denver Broncos, etapa que terminó con él en el banco durante 2023.

Sus últimos pasos en la NFL fueron con los Steelers y los New York Giants, donde apenas disputó tres encuentros antes de perder el puesto frente al novato Jaxson Dart.

En total, Wilson cerró su carrera con 46.966 yardas aéreas, 353 pases de touchdown y 114 intercepciones en 14 temporadas.

Russell Wilson es el único mariscal en la historia de la NFL que ha encadenado cuatro campañas con al menos 30 pases de touchdown y menos de 15 intercepciones. Además, suma tres temporadas en las que combinó 30 envíos de anotación con más de 500 yardas por tierra, una marca sin precedentes en la liga.



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