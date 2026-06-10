Penn Station de Nueva York llevaría el nombre Trump tras gran remodelación de $8,000 millones

Después de años de proyectos fallidos Vishaan Chakrabarti, del estudio PAU Architecture, presentó el diseño ganador de su firma para una remodelación integral de Penn Station, el terminal de trenes más congestionado de Nueva York, usado por unos 650,000 pasajeros al día.

Penn Transformation Partners -una empresa conjunta liderada por Halmar y Skanska- encabeza el proyecto. «Nuestra ambición es que ésta sea una estación de categoría mundial para Estados Unidos», afirmó Andy Byford, asesor especial de Amtrak.

En una de las entradas una pared interior luciría el sello y el nombre de Donald Trump, quien hizo que Amtrak asumiera el control del proyecto el año pasado tras décadas de disputas políticas entre organismos de transporte y la oposición a trasladar el Madison Square Garden (MSG), propiedad del multimillonario James Dolan, quien además es dueño de los NY Knicks.

Trump ha sugerido rebautizar en su honor la estación de su ciudad natal, como parte de sus esfuerzos por realzar su legado mediante proyectos de obras públicas que van desde un enorme salón de baile nuevo en la Casa Blanca hasta un arco del triunfo. Sin embargo, por ahora, el nombre grabado en la gran fachada propuesta seguiría siendo «Pennsylvania Station», según las imágenes del proyecto difundidas por Amtrak -propietaria del terminal- y por Penn Transformation Partners, el consorcio de diseño y desarrollo seleccionado para la obra, detalló Associated Press.

Sin embargo, “No me centro en absoluto en los nombres”, afirmó Byford. “En una solicitud de propuestas, uno responde a las condiciones y directrices que se le plantean. Así que este edificio tiene un nombre, y el nombre está ahí, y el nombre está ahí”, señaló Peter Cipriano, director ejecutivo de Halmar-Skanska Partnership y Penn Transformation Partners.

La nueva propuesta depende de que el Madison Square Garden venda su teatro para dejar espacio a un amplio vestíbulo de una sola planta y techos elevados, lo que permitirá contar con andenes más espaciosos para los usuarios, señaló ABC News.

Una nueva entrada en la 8va Avenida se inspirará en la arquitectura federal, y el acceso situado en la 7ma Avenida y la calle 31 también lucirá una imagen totalmente renovada. La transformación duraría seis años y comenzaría a finales del próximo año. El coste estimado oscila entre los $7,000 y 8,000 millones de dólares. El objetivo es que el gobierno federal financie una gran parte del proyecto, y sus responsables aseguran que las tarifas no aumentarán para cubrir los costes.

El mes pasado el secretario de Transporte (DOT), Sean Duffy, adelantó que una coalición formada por Halmar -filial estadounidense del grupo italiano ASTM Group- y la empresa constructora Skanska estarían a cargo del proyecto masivo de reconstrucción de Penn Station.

Ese anuncio se produjo un mes después de que Trump insinuara, en una entrevista con New York Post, que no fue idea suya rebautizar la obra «Trump Station», sino que Dolan (propietario del MSG) y el promotor inmobiliario Steven Roth “le propusieron el nombre” durante una reunión, “argumentando que los sindicatos del transporte estarían a favor, ya que son admiradores” suyos.

Halmar mantiene vínculos propios con la administración Trump. Cipriano, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Corporativo de la firma, se desempeñó anteriormente como asesor principal del DOT durante su primera presidencia (2017-2021).

La renovación de Penn Station incluirá:

-La construcción de una gran entrada en la 8va Avenida hacia una nueva sala de trenes.

-La sustitución de las pasarelas estrechas y deterioradas por vestíbulos amplios y atractivos.

-La ampliación de la capacidad de las vías y la incorporación de nuevos espacios comerciales.

-El mantenimiento de la conexión entre el emblemático Madison Square Garden (MSG) y la estación, al tiempo que se introducen mejoras en la experiencia de los pasajeros.

-Dotar al MSG de un nuevo revestimiento “para conferirle una estética clásica”.

-Mejorar la estructura subterránea existente en la estación.