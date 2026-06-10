Shakira está lista para la apertura del Mundial: “No puedo esperar para verlos mañana”

La espera casi termina para que se lleve a cabo la ceremonia que dará inicio al máximo evento deportivo del presente año, el Mundial de Fútbol, y la artista principal, Shakira, sigue compartiendo detalles de la preparación de ella y su equipo de cara a lo que será este espectáculo.

La cantante colombiana interpretará el tema oficial del torneo, “Dai Dai“, junto al cantante nigeriano Burna Boy por primera vez en vivo, y las expectativas que han generado tanto la FIFA como Shakira son sumamente altas, por lo que se espera que este sea el mejor o uno de los mejores shows de apertura del evento internacional.

Shakira comparte imágenes del ensayo

A través de sus redes sociales, la colombiana ha tenido al tanto a sus aficionados de cada detalle y este miércoles, un día previo a la ceremonia, compartió un carrusel de varias imágenes con su cuerpo de baile ensayando la coreografía para que salga a la perfección. A su vez, compartió un video con fragmentos de su día de ensayo, incluso también de los momentos de diversión, que no faltaron.

“Ha sido una semana sin pausa para nosotros. ¡Estamos listos! No puedo esperar para verlos mañana en la ceremonia inaugural del Mundial“, colocó Shakira como pie del carrusel.

¿A qué hora será la ceremonia de apertura del Mundial?

De acuerdo con la información emitida por la FIFA, el performance comenzará una hora y media antes del pitazo inicial del choque entre México y Sudáfrica, oncenas que “subirán el telón” de la competencia.

Es decir, que iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local), porque los conjuntos saltarán al campo desde la 1:00 p.m. La recomendación a los aficionados es que puedan llegar antes de las 11:00 p.m. para evitar aglomeraciones a la hora del esperado show, que contará con varios artistas latinos, además de Shakira y Burna Boy.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla serán los otros artistas que darán vida al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aparte de Shakira y Burna Boy.

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