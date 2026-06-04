FIFA anuncia que Shakira y Burna Boy interpretarán por primera vez “Dai Dai” en la ceremonia inaugural en CDMX

Es un hecho inédito que el Mundial de Fútbol se lleve a cabo en tres países en simultáneo (Estados Unidos, Canadá y México) y sobre la ceremonia inaugural del evento global, la FIFA informó este jueves que se efectuará en el estadio de Ciudad de México con la interpretación de “Dai Dai”, tema oficial del torneo, donde Shakira y Burna Boy compartirán escenario por primera vez.

De acuerdo con la información emitida por la FIFA, el performance comenzará una hora y media antes del pitazo inicial del choque entre México y Sudáfrica, oncenas que “subirán el telón” de la competencia.

Es decir, que iniciará a partir de las 11:30 a.m. (hora local), porque los conjuntos saltarán al campo desde la 1:00 p.m. La recomendación a los aficionados es que puedan llegar antes de las 11:00 p.m. para evitar aglomeraciones a la hora del esperado show, que contará con varios artistas, además de Shakira y Burna Boy.

Lista de artistas que acompañarán a Shakira y Burna Boy en la ceremonia inaugural

Los organizadores se quieren asegurar de que sea un performance memorable y para ello, incluyeron la participación de más artistas que igualmente compusieron temas que son parte del álbum del máximo torneo de selecciones.

Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla, que darán vida al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente, también habrá espectáculos en Estados Unidos y Canadá, aunque los artistas aún no han sido confirmados.

Shakira será la artista principal de todo el evento

Además de su presentación en la ceremonia inaugural, la cantante colombiana también será parte del show inédito de medio tiempo de la gran final junto a Madonna y BTS, donde contará con un un gran número de invitados de todas partes del mundo.