Shakira y “Dai Dai” ya ganan por goleada con más de 100 millones de reproducciones

Faltan apenas horas para que ruede el balón en el Mundial 2026 y, antes incluso del pitazo inicial, Shakira ya celebra una victoria propia. La artista colombiana alcanzó un nuevo hito con “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, que ya superó las 100 millones de reproducciones en YouTube.

La cifra llega apenas dos semanas después del estreno del tema que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy y confirma el enorme alcance de una producción que acompañará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La edición de 2026 marcará un antes y un después para el campeonato mundial. Por primera vez competirán 48 selecciones y el torneo se desarrollará entre Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje de Shakira tras alcanzar la marca

La FIFA presentó “Dai Dai” como el himno principal del Mundial. La canción combina elementos del afropop, el pop y los sonidos latinos para transmitir un mensaje de unión, celebración y superación, conceptos estrechamente vinculados al espíritu del torneo.

La noticia de los 100 millones de reproducciones fue celebrada por la propia barranquillera a través de sus redes sociales: “Acabamos de alcanzar los 100 millones de visualizaciones con ‘Dai Dai’, ¡gracias, son los mejores! Gracias, mi manada linda, esto lo hemos hecho juntos”, escribió la cantante.

Pero más allá del éxito comercial, la canción también tiene una meta solidaria. Shakira anunció que donará el 100% de las ganancias generadas por “Dai Dai” al Fondo de Educación de la FIFA. El objetivo es recaudar 100 millones de dólares al finalizar el Mundial para facilitar el acceso a educación de calidad y actividades deportivas para niños de distintas regiones del mundo.

Por su parte, Burna Boy también destacó el significado del proyecto hace algunos días: “La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas. El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, expresó el artista.

El videoclip está lleno de estrellas

El video oficial de “Dai Dai” apuesta por una propuesta visual multicultural. Shakira aparece rodeada de niños y jóvenes frente a un imponente baobab, conocido en África como el “árbol de la vida”.

A lo largo de casi cuatro minutos, la cantante cambia de vestuario mientras interpreta la canción en escenarios inspirados en diversas culturas. Burna Boy también tiene una presencia destacada dentro de la narrativa visual.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la participación de reconocidas figuras del fútbol internacional. Entre las apariciones se encuentran Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Luis Díaz, Harry Kane y Vinícius Júnior.

La expectativa ahora está puesta en la ceremonia inaugural de este jueves, cuando Shakira y Burna Boy interpretarán el tema ante millones de espectadores. Además, se espera que vuelvan a presentarlo el próximo 19 de julio durante la final en Nueva York, una jornada que también contará con un espectáculo de medio tiempo protagonizado por Madonna y el grupo surcoreano BTS.

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