David Guetta, Andrea Bocelli y EJAE interpretan el nuevo himno oficial del Mundial de Fútbol

La FIFA presentó este miércoles la canción ‘DNA’, un nuevo himno para el Mundial de Fútbol 2026 interpretado por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE.

Bocelli y EJAE serán los encargados de interpretar por primera vez este tema el jueves por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México.

El tenor Andrea Bocelli expresó su emoción por interpretar el himno de la Copa del Mundo y recordó que el fútbol ha formado parte de su vida desde que era niño, por lo que este momento tiene un profundo significado para él.

“El título de la canción, ‘DNA’, lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente”, dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.

La canción no solo combina artistas de diferentes generaciones, sino también de estilos diferentes. El himno combina el K-Pop de EJAE con el rap de Meghan Thee Stallion, la música electrónica de David Guetta y la ópera de Bocelli.

De acuerdo con la FIFA, la mezcla de voces crea “un puente entre la historia del fútbol y su futuro”.

La cantante colombiana Shakira interpreta otro de los himnos del Mundial de Fútbol 2026. La estrella pop lanzó hace varias semanas la canción “Dai Dai” junto con Burna Boy. Este se ha convertido en uno de los principales temas de la justa deportiva de este año y acumula más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

La superestrella colombiana será una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. Otras estrellas que participarán en el evento serán Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional mexicano; Maná, una de las bandas de rock y pop latino más influyentes, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Belinda.

La final de la Copa del Mundo se disputará en julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Madonna, Shakira y BTS serán los cabezas de cartel de un histórico espectáculo de medio tiempo. Es la primera vez en la historia del Mundial de Fútbol que se realiza un show de medio tiempo en la final, simulando la tradición del Super Bowl de la NFL.

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