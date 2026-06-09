Shakira mostró imágenes de los ensayos para la inauguración del Mundial 2026

A pocos días de que ruede el balón en el Mundial 2026, Shakira ya está concentrada en uno de los compromisos más importantes de su historia reciente.

La cantante colombiana compartió imágenes de los ensayos que realiza en Ciudad de México para la ceremonia inaugural del torneo, un espectáculo que reunirá a algunas de las figuras musicales más reconocidas del continente.

En los videos publicados por la intérprete de “Hips Don’t Lie” se la observa trabajando junto a sus bailarines y a su coreógrafa mientras repasa distintas secuencias de baile. Las grabaciones permiten ver parte de la preparación detrás de una presentación que apunta a convertirse en uno de los momentos más comentados de la apertura de la competencia.

Durante su estancia en México, la artista también compartió una fotografía de la Virgen de Guadalupe y protagonizó un encuentro con Belinda, quien igualmente forma parte del cartel musical previsto para los festejos inaugurales.

Todo listo para la presentación de Shakira

La FIFA confirmó que el evento comenzará a las 13:30 horas del Este de Estados Unidos y reunirá además a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules.

La ceremonia se desarrollará antes del encuentro entre México y Sudáfrica, selecciones encargadas de abrir oficialmente la competencia. Según informó la FIFA, el espectáculo arrancará una hora y media antes del pitazo inicial.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. Allí, Shakira compartirá escenario con Burna Boy por primera vez.

Un Mundial con celebraciones en tres países

La edición de la Copa del Mundo 2026 marcará un precedente al celebrarse de manera simultánea en Estados Unidos, Canadá y México, y esa particularidad también se reflejará en las ceremonias de apertura.

Tras el acto programado en Ciudad de México, el 12 de junio Toronto albergará una segunda celebración con artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. Más tarde, ese mismo día, Los Ángeles recibirá una tercera ceremonia con actuaciones de Katy Perry, Anitta y otras figuras internacionales.

Además de su participación en el arranque del campeonato, Shakira también fue anunciada para el espectáculo del entretiempo de la final. Allí compartirá protagonismo con Madonna y BTS, en otro de los grandes eventos musicales previstos alrededor de la Copa del Mundo.

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